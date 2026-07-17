كما كشف في الجول.. موكوينا مدربا جديدا لـ بيراميدز

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 22:55

كتب : عمرو نبيل

رولاني موكوينا - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا بشكل رسمي.

وتولى موكوينا تدريب بيراميدز خلفا للمدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

وكتب بيراميدز عبر حسابه على فيسبوك: "بداية جديدة تحمل الكثير من الطموح.. مرحبا بك، رولاني موكوينا".

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وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن موكوينا هو المدرب الجديد لبيراميدز. (طالع التفاصيل)

وترك موكوينا تدريب الوداد المغربي بعد فسخ تعاقده بالتراضي، ثم قاد مولودية الجزائر، والاتحاد الليبي.

قد تكون صورة ‏‏كرة قدم‏ و‏كرة قدم‏‏

وكانت الفترة الأبرز لرولاني موكوينا مع صنداونز الجنوب إفريقي.

وساهم موكوينا في فوز صنداونز بـ 5 ألقاب خلال فترة توليه المهمة بحصد لقب الدوري في جنوب إفريقيا 4 مرات والفوز بلقب الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

كما قاد فريق مولودية الجزائر للتتويج بلقب كأس السوبر الجزائري.

رولاني موكوينا بيراميدز
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