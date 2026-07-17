كأس العالم البيت الأبيض: ترامب يحضر المباراة النهائية رفقة إنفانتينو

يتواجد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في نهائي كأس العالم 2026 الذي يجمع الأرجنتين ضد إسبانيا.

ويقام اللقاء على ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً لتحديد بطل النسخة رقم 23 من كأس العالم.

وقال كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "نتطلع إلى المباراة النهائية يوم الأحد، وأعلم أن الرئيس ترامب يتطلع إلى حضورها".

وأضافت "سيُتوج حضوره أكثر بطولات كأس العالم مشاهدةً وأماناً ونجاحاً في التاريخ الأمريكي".

وسبق أن كشف جياني إنفانتينو رئيس فيفا الشهر الماضي حضور ترامب للنهائي وتسليم البطل للكأس. (طالع التفاصيل)

ولم يحضر ترامب أي مباراة من الـ 102 التي أقيمت في كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وسبق أن سلم ترامب كأس العالم للأندية لفريق تشيلسي الفائز باللقب الصيف الماضي.

وتم استقبال ترامب بصيحات استهجان من جمهور نيوجيرسي عندما صعد إلى المنصة لتقديم كأس العالم للأندية.

وحضر ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكية، برفقة إنفانتينو في المباراة الافتتاحية لمنتخب أمريكا أمام باراجواي التي أقيمت على ملعب "سوفي" في لوس أنجلوس يوم 12 يونيو الماضي.

وحقق منتخب أمريكا الفوز في المباراة الافتتاحية أمام باراجواي 4-1، قبل الفوز أمام أستراليا 2-0 في الجولة الثانية.

وسلم جياني إنفانتينو رئيس فيفا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النسخة الأولى من جائزة فيفا للسلام.