إنفانتينو يعلن حضور ترامب نهائي كأس العالم

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 22:13

كتب : FilGoal

دونالد ترامب - جياني إنفانتينو - كأس العالم

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حضور دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نهائي كأس العالم 2026.

وانطلق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وتقام المباراة النهائية على ملعب "ميت لايف" في ولاية نيوجيرسي.

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وقال إنفانتينو عبر برنامج "فوكس آند فريندز "سنكون مع الرئيس، نستمتع بالمباراة النهائية ونسلم الكأس للفائز بالطبع معًا. نحن معًا طوال الوقت".

ولم يحضر ترامب حتى الآن أي مباراة في كأس العالم 2026.

وسبق أن سلم ترامب كأس العالم للأندية لفريق تشيلسي الفائز باللقب الصيف الماضي.

وتم استقبال ترامب بصيحات استهجان من جمهور نيوجيرسي عندما صعد إلى المنصة لتقديم كأس العالم للأندية.

وحضر ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكية، برفقة إنفانتينو في المباراة الافتتاحية لمنتخب أمريكا أمام باراجواي التي أقيمت على ملعب "سوفي" في لوس أنجلوس يوم 12 يونيو الماضي.

وحقق منتخب أمريكا الفوز في المباراة الافتتاحية أمام باراجواي 4-1، قبل الفوز أمام أستراليا 2-0 في الجولة الثانية.

وسلم جياني إنفانتينو رئيس فيفا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النسخة الأولى من جائزة فيفا للسلام.

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