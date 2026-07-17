أوسوريو: حاولت ضم حسام عبد المجيد لـ تيخوانا المكسيكي.. وأشكر شيكابالا

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 22:25

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد

كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك السابق عن رغبته في ضم حسام عبد المجيد لناد مكسيكي في وقت سابق.

واجتاز حسام عبد المجيد الكشف الطبي، تمهيدا للانضمام إلى نادي لودوجورتس البلغاري في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك السابق عبر "إم بي سي مصر 2": "سعيد للغاية باقتراب حسام عبد المجيد من الاحتراف في بلغاريا. إنه لاعب رائع وحاولت لضمه لنادي تيخوانا المكسيكي عندما كنت مدرب للفريق منذ عامين لكن الصفقة لم تتم".

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وأضاف "أشكر جماهير الزمالك كثيرا على الفترة التي قضيتها مدربا للفريق، وكذلك شيكابالا بعدما وصفني بالمدرب الأفضل في مسيرته".

وكان شيكابالا قد وصف أوسوريو في تصريحات تلفيزيونية عبر "إم بي سي مصر 2"، بأنه أفضل مدرب أجنبي عمل بالدوري المصري، وأفضل مدرب قام بتدريبه.

ورحل أوسوريو عن تدريب الزمالك في نوفمبر 2023 بعد ما يقارب 7 أشهر منذ توليه مسؤولية تدريب الأبيض.

وقاد أوسوريو الزمالك خلال 25 مباراة وحقق الفوز في 13 وتعادل في 6 وخسر 6 مباريات آخرين.

وخلال الـ 25 مباراة استقبل الزمالك تحت قيادة أوسوريو 32 هدفا بينما سجل 51.

أوسوريو حسام عبد المجيد شيكابالا
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