حسام عبد المجيد يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى لودوجورتس البلغاري

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 15:57

كتب : إبراهيم رمضان

حسام عبد المجيد - لودوجورتس

اجتاز حسام عبد المجيد الكشف الطبي، تمهيدا للانضمام إلى نادي لودوجورتس البلغاري في الموسم المقبل.

وقال إسلام شقيق حسام عبد المجيد في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حسام خضع للكشف الطبي في تركيا."

وأضاف شقيق اللاعب: "اجتاز حسام عبد المجيد الكشف الطبي الذي خضع له في تركيا بنجاح."

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وأكمل "تم توقيع العقود بين ناديي الزمالك ولودوجورتس البلغاري، لانتقال اللاعب رسميا."

وأتم "حسام ينهي أوراقه ويستعد للسفر إلى بلغاريا الأيام القليلة المقبلة."

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق، أن الزمالك اشترط الحصول على مليون و500 ألف يورو تسدد دفعة واحدة فور توقيع العقود إلى جانب 300 ألف إضافيى كحوافز مرتبطة بتتويج الفريق بالدوري أو الكأس وكذلك المشاركة في البطولات الأوروبية.

الاتفاق يتضمن حصول الزمالك على نسة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلا، بالإضافة إلى أحقية النادي في استعادة حسام عبد المجيد حال تلقيه عرضا من أي فريق مصري، مع منحه مهلة 14 يوما لمطابقة العرض المقدم.

وشارك عبد المجيد مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وسجل الركلة الحاسمة التي منحت مصر بطاقة العبور لدور الـ16 بالفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

وسيشارك فريق لودوجرتس الموسم المقبل في تمهيدي المؤتمر الأوروبي.

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وحقق الفريق البلغاري 14 لقب دوري، فيما توج بـ كأس بلغاريا 4 مرات، وأحرز السوبر 9 مرات.

وانضم حسام عبد المجيد للفريق الأول بنادي الزمالك بعد تصعيده من الناشئين صيف 2019 وينتهي عقده مع الزمالك الصيف المقبل.

وخاض حسام عبد المجيد مع الزمالك 171 مباراة مسجلا 15 هدفا وصنع آخر.

وتوج مع الزمالك بثلاث ألقاب للدوري المصري، ولقبين كأس مصر، ولقب سوبر إفريقي، ولقب الكونفدرالية الإفريقية.

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