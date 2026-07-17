"مفاجأة سويسرا في كأس العالم".. أستون فيلا يضم مانزامبي

أعلن نادي أستون فيلا التعاقد مع السويسري يوهان مانزامبي من فرايبورج الألماني.

وخطف اللاعب البالغ 20 عاما الأنظار في كأس العالم 2026 بـ 5 مساهمات تهديفية.

وفاز اللاعب السويسري بجائزة أفضل لاعب شاب في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وسيرتدي مانزامبي القميص رقم 44 والذي ظهر به مع فرايبورج من قبل.

فيما ترك باباكار كامارا القميص رقم 44 للاعب الجديد وسيرتدي القميص رقم 8 بدلا من البلجيكي يوري تيليمانس.

ويستعد أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخلال مشواره مع فرايبورج خاض الجناح الشاب 58 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 11 في جميع المسابقات.

وبات مانزامبي ثاني صفقات فيلا الموسم الحالي بعد المالي مودو سيسيه من لاسك لينز النمساوي.

Our first summer signing is here 😁 pic.twitter.com/pQCh8BDgCq — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 17, 2026

وسيصبح مانزامبي أغلى صفقة في تاريخ أستون فيلا، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سجله انتقال أونانا.

وأفادت مصادر داخل النادي الإنجليزي بأن أستون فيلا توصل إلى اتفاق لدفع قيمة انتقال قياسية في تاريخ النادي، تتجاوز مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه للتعاقد مع أمادو أونانا قادما من إيفرتون في عام 2024.

وتأتي الصفقة في إطار تحركات أستون فيلا لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد.

وخاض اللاعب مع منتخب سويسرا في كأس العالم 4 مباريات مسجلا 3 أهداف وصنع 2 آخرين.