أبولا: بنفيكا يستعير دوران من النصر

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 20:00

كتب : FilGoal

جون دوران - النصر السعودي

أصبح الكولومبي لاعب النصر السعودي جون دوران على أعتاب الانتقال لبنفيكا البرتغالي.

ووفقا لصحيفة "أبولا" البرتغالية فإن المهاجم الكولومبي سينضم لبنفيكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وسيتحمل النادي البرتغالي جزءا من راتب اللاعب الذي يبلغ 20 مليون يورو.

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وكشف التقرير إلى أنه من المنتظر وصول اللاعب خلال الأيام المقبلة للانضمام لكتيبة ماركو سيلفا.

وانضم دوران من أستون فيلا إلى النصر في يناير 2025 مقابل يفوق 70 مليون يورو.

وارتدى دوران قميص العالمي في 18 مباراة وسجل 12 هدفا، ثم انضم لصفوف فنربخشة التركي وزينيت سان بطرسبرج الروسي الموسم الماضي.

وخاض بقميص الفريقين الموسم الماضي 30 مباراة سجل خلالها 7 وصنع 3 في جميع المسابقات.

صاحب الـ 22 عاما ارتبط اسمه من قبل للانضمام إلى بنفيكا من شيكاغو فاير الأمريكي لكن الصفقة لم تتم آنذاك في 2023.

وغاب دوران عن نهائيات كأس العالم 2026 مع منتخب كولومبيا إذ لم ينضم لقائمة نيستور لورينزو النهائية.

وضم النادي البرتغالي كل من جيورجي سوكادوف من شاختار الأوكراني وياكوب كيمينسكي من كولن الألماني وإنزو بيرنتشيا من أستون فيلا الإنجليزي وجابرييل إنديو من أتلتيك البرازيلي وكليمون لونجليه معارا من أتلتيكو مدريد.

بنفيكا النصر جون دوران
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