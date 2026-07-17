كأس العالم - فوزينيا يكشف كيف اختلفت حياته عقب المشاركة مع كاب فيردي

كشف فوزينيا حارس مرمى كاب فيردي كيف اختلفت حياته عقب المشاركة التاريخية في كأس العالم.

وودع منتخب كاب فيردي نهائيات كأس العالم 2026 من دور الـ 32 على يد الأرجنتين بعد الوصول لشوطين إضافيين والخسارة بنتيجة 3-2.

وقال فوزينيا في حواره مع قناة CBS الأمريكية: "أنا ممتن وسعيد جدا لكل ما حدث في حياتي، لكن لم أتوقع ذلك أبدًا، كان هذا جنونيا".

وأضاف "اعتدت التواجد بين الناس ولعب كرة القدم، لكن ما يحدث الآن لا أتوقعه وهو صعب بالنسبة لي بعض الشيء".

وتابع "في كاب فيردي كنا نرحب بالناس ونطبخ في الشارع ونأكل أمام الباب، ومن الآن لا أستطيع فعل ذلك، لكن أنا سعيدا جدا".

وأردف "من قبل كنا نقول كاب فيردي ولم يكن يعلم الناس أين نحن؟ الآن يعرفوننا وأعتقد هذا أفضل شيء يمكن أن يحدث".

وأتم عن مستقبله "الانضمام لـ إنتر ميامي؟ أحب لعب كرة القدم، ولا زال لدي الشغف رغم أنني في سن الـ 40، أريد اللعب على الأقل سنة أو سنتين، وآمل أن يضمني فريقا كلاعب كرة قدم، لا كشخص للتسويق".

وربطت بعض التقارير انتقال الحارس البالغ 40 عاما لصفوف إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع تشيفاس البرتغالي، كما اقترن اسمه بالانتقال لنادي كولو كولو التشيلي في الساعات الأخيرة.

وارتفع عدد المتابعين للحارس البالغ 40 عاما ليفوق الـ 23 مليون متابع على موقع "إنستجرام" بعدما بدأ البطولة وهو يمتلك 50 ألف متابع فقط.

وحصل فوزينيا على دعم كبير خلال مشواره في كأس العالم جماهيريا وكان من أكثر المستفيدين من حمى السوشيال ميديا. (طالع التفاصيل)

وتأهل منتخب كاب فيردي من دور المجموعات لأول مرة في تاريخه بعد تحقيق 3 تعادلات واحتلال المركز الثاني خلف إسبانيا، لكن توقف المشوار في دور الـ 32.