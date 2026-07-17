"طفرة غير مسبوقة".. الزمالك يعلن افتتاح 7 أكاديميات في السعودية و11 بالإمارات

أعلن نادي الزمالك تحقيق طفرة كبيرة في منظومة أكاديميات كرة القدم خلال أقل من عامين، بعدما ارتفع عدد الفروع داخل مصر من فرع واحد في عام 2024 إلى 28 فرعا حاليا.

وأوضح الزمالك في بيان رسمي أن هذا التوسع يأتي ضمن استراتيجية مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، وبالتنسيق مع المهندس زياد البارودي، مدير أكاديميات النادي، بهدف تعزيز انتشار اسم النادي وتعظيم موارده داخل مصر وخارجها.

وأشار النادي إلى استمرار التوسع محليا من خلال التعاقد على فروع جديدة، تمهيدا لانتشار أكاديميات الزمالك في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

وعلى المستوى الدولي، أعلن الزمالك التعاقد على افتتاح عدد من الفروع في المملكة العربية السعودية، على أن يتم تدشين المشروع رسميًا بحفل افتتاح كبير في منتصف شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر افتتاح 4 فروع في الرياض و3 فروع في المدينة المنورة مع انطلاق الموسم الجديد، على أن تتوسع الأكاديميات تدريجيًا لتشمل مناطق مختلفة في المملكة.

كما تم التعاقد على افتتاح فروع جديدة في الإمارات، بواقع 4 فروع في الشارقة وعجمان، و3 فروع في أبو ظبي، بالإضافة إلى افتتاح 4 فروع في دبي خلال شهر سبتمبر المقبل، مع التخطيط لإطلاق فروع أخرى في مختلف إمارات الدولة.

وكشف الزمالك أن قيمة التعاقدات التي أبرمتها الإدارة الحالية تجاوزت 93 مليون جنيه، بعدما كانت الأكاديميات الخارجية في السابق لا تحقق عائدا ماليا يذكر للنادي.

وأكد النادي أن ما تحقق يمثل بداية مرحلة جديدة من التوسع، تستهدف تعزيز حضور العلامة التجارية للزمالك، ودعم موارده، والاستثمار في اكتشاف المواهب ورعايتها، وصناعة أجيال جديدة تحمل شعار النادي.