كرة يد - الزمالك يضم حمزة توكل صانع ألعاب هليوبوليس

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع حمزة توكل لاعب فريق هليوبوليس لكرة اليد.

ويسعى الزمالك لدعم صفوف فريق اليد استعدادا للموسم المقبل.

ويجيد حمزة توكل اللعب في مركز صانع الألعاب.

وكشف الزمالك عن توقيع حمزة توكل عقود انتقاله للفريق الأبيض، اليوم الجمعة، بعد جلسة جمعته مع هشام نصر نائب رئيس النادي.

وأوضح الزمالك "يأتي التعاقد مع حمزة ضمن تحركات مجلس إدارة نادي الزمالك لتدعيم فريق كرة اليد بالشكل الأمثل، من أجل المنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل

وأتم "يحرص مجلس إدارة الزمالك على توفير جميع احتياجات الجهاز الفني، وإبرام صفقات مميزة تدعم الفريق في مختلف المراكز."

وخسر الزمالك لقب دوري الموسم الماضي 2025 - 2026 لصالح الأهلي.

فيما توج الزمالك بلقب دوري المرتبط للمحترفين على حساب غريمه الأهلي.

وأعلن الزمالك سابقا تعاقده مع محمود علي، الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وكذلك ضم بلال مسعود، ومحمد سامي في مركز حراسة المرمى.

ويسعى الزمالك إلى العودة مجددا لمنصات التتويج في مسابقة كرة اليد.

وحقق الأهلي ألقاب الدوري والكأس والسوبر المحليين، بالإضافة إلى بطولة إفريقيا.