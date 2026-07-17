ليكيب: الرديف مصيره إذا عاد.. نانت يقرر التصعيد ضد مصطفى محمد

تدرس إدارة نادي نانت اتخاذ إجراءات تأديبية ضد مصطفى مهاجم الفريق، المتغيب عن حضور فترة الإعداد للموسم الجديد.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن صبر نادي نانت بدأ ينفد بسبب استمرار تغيب مهاجم الفريق.

وأكد الصحيفة أن نانت لن يترك مصطفى محمد يرحل مجانا: "نانت يشك في أي لدى مصطفى محمد دفاعا خفيا لتغيبه، ولن يتركه يرحل مجانا."

وأضافت ليكيب "لم يحدد نادي نانت حد أدنى لسعر اللاعب، ولم يتلق أي عروض لرحيله."

وأوضحت الصحيفة أن فالديمار كيتا رئيس نادي نانت، كان يفضل مواصفات مصطفى محمد.

ولكن بدأ النادي في عقوبات أولية بإرسال خطاب يومي له لإبلاغه بأنه لن يتقاضى راتبه.

وضم نانت مصطفى محمد قادما من جالاتا سراي مقابل 6.5 مليون يورو.

ويتبقى في عقد مصطفى محمد مع نانت موسم واحد، حيث ينتهي تعاقده في صيف 2027.

وأتم تقرير ليكيب "في حالة عودة مصطفى محمد سيشارك مع فريق الرديف، ولا توجد نية لدى النادي للتراجع عن الموقف الحالي."

وهبط نانت إلى دوري الدرجة الثانية، بعد احتلاله المركز قبل الأخير في دوري الموسم الماضي.

وقال ميشيل في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة لوريان الودية: "لا نعرف مكان مصطفى محمد، نتصل به وأحيانا لا يجيب."

ويلتقي نانت أمام لوريان الخامسة مساء السبت، في ثاني وديات الفريق لانطلاق الموسم المقبل.

وسبق أن حقق نانت الفوز في الودية الأولى أمام فريق فلوري، من دوري الدرجة الثالثة، بخماسية نظيفة.

وخاض مصطفى محمد 136 مباراة مع نانت منذ انضمامه قبل 3 أعوام، وسجل خلالهم 29 هدفا.

وانطلقت فترة إعداد نانت للموسم الجديد، قبل 3 أسابيع، يوم 24 يونيو.