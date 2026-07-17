كأس العالم - سيريزو: لابورتا يعرف أين سيلعب ألفاريز الموسم المقبل

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 16:24

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد - إنتر

حسم إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد، موقف خوليان ألفاريز من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط خوليان ألفاريز بالانضمام إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سيريزو في تصريحات للصحفيين: "جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة صديق لي، وهو يعرف بالفعل أين سيلعب خوليان ألفاريز في الموسم المقبل".

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وواصل "خوليان لاعبنا، وسيظل لاعبا في أتلتيكو مدريد خلال الموسم المقبل".

ويستعد ألفاريز لخوض نهائي كأس العالم مع منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا الأحد المقبل.

يذكر أن الأرجنتين حامل لقب كأس العالم 2022 بعد الانتصار على فرنسا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وخاض منتخب الأرجنتين مشوارا مثيرا حتى وصل نهائي المونديال بتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بـ3 انتصارات.

وانتصر على كاب فيردي في دور الـ32 ينتيجة 3-2 بعد وصول المباراة لوقت إضافي.

وكرر انتصاره بنفس النتيجة على منتخب مصر في دور الـ16، فيما حقق انتصارا أمام سويسرا بنتيجة 3-1 بعد التمديد.

وحقق انتصارا مثيرا أمام إنجلترا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.

ليضرب موعدا مع منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 ويبحث المنتخب الأرجنتيني عن نجمته الرابعة في المونديال.

برشلونة أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز
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