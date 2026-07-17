علي محمود: لست غريبا عن الأهلي.. ولن أفرط في هذه الفرصة

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 01:24

كتب : حسام نور الدين

علي محمود - الأهلي

أبدى علي محمود لاعب الأهلي سعادته بالعودة للفريق عقب انتقاله قادما من إنبي وشدد على هدفه بتحقيق كافة الألقاب مع الفريق.

علي محمود

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي ضم علي محمود قادما من إنبي لمدة 5 مواسم. (طالع التفاصيل)

وقال علي محمود لاعب الأهلي عبر موقع النادي: "سعيد للغاية بعودتي للنادي الأهلي من جديد، فهو بيتي الذي تربيت بين جدرانه، وقضيت 6 مواسم كاملة بين صفوفه قبل أن أرحل ‏عنه في موسم 2015. أنا لست غريبًا عن النادي بأي حال من الأحوال وبالتأكيد سعيد بتحقيق حلم الطفولة".

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وأضاف "كنت حزينًا ومحبطًا عند رحيلي، لكن عائلتي ساندتني ووثقت بي وكانوا يدعمونني من أجل تحقيق الحلم والعودة من جديد.. كنت ‏سعيدًا للغاية عندما تحدث معي عصام سراج، وعلى الفور لم أتردد في الموافقة ولم أفكر في أي أمور سوى العودة للفريق مرة ‏أخرى".

وتابع "بالتأكيد الأمور مختلفة حاليًّا، بعدما قضيت عدة مواسم خارج الأهلي واكتسبت خلالها العديد من الخبرات، وأصبح لدي طموحات مختلفة، ‏وأسعى لكتابة تاريخ جديد وكبير مع النادي، ولدي دوافع كبيرة لتحقيق طموحاتي منذ أن كنت ناشئًا في صفوف الأهلي".

وواصل "الأهلي لا يقارن بأحد.. عندما تلقيت عرض الانضمام للفريق لم يكن يشغلني شيء سوى إتمام المفاوضات والعودة إلى بيتي من ‏جديد.. أعرف جيدًا صعوبة المهمة، واللعب في الأهلي يتطلب شخصية قوية وقادرة على تحمل الضغوط سواء داخل الملعب أو ‏خارجه، وهو أمر يتطلب الكثير من الاستعداد والتحضير للتعامل مع كل المواقف".

وأردف "بالتأكيد لن أفرط في هذه الفرصة، وسوف أسعى لاستغلالها بالتركيز والاجتهاد في التدريبات.. وعندما كنت لاعبًا في قطاع الناشئين، كنت أتطلع للانضمام للفريق الأول، والآن ‏أصبحت على موعد مع تحدٍّ جديد، وسوف أقدم كل ما أستطيع للنجاح في هذه المهمة".

‏وأكمل "هدفي الفوز بكل المباريات وكل البطولات.. لا نملك سوى العمل على الفوز بكل شيء.. الفريق يضم أسماء كبيرة وأصحاب ‏خبرات، وسوف نتعاون جميعًا من أجل الفوز وإسعاد الجماهير.. والمنافسة داخل الفريق تخدم الجميع، وسوف أجتهد للاستفادة من ‏زملائي، والجميع في الأهلي دائمًا على قلب رجل واحد".

واستدرك "اللعب في نادي القرن مسؤولية كبيرة، وعلى اللاعب أن يجتهد ويضع كامل تركيزه في التدريبات والمباريات، والتحديات صعبة، وبإذن الله الأهلي قادر على إنهاء الموسم على أفضل ما يكون".

‏وأتم "جمهور الأهلي هو الداعم الأكبر وكلمة السر، ولا يقبل سوى بالرقم 1 في كل البطولات، وهو ما سوف نقاتل من أجل تحقيقه، أنا ‏شخصيًّا تدربت داخل النادي وأعرف شخصيته وهويته، وعلى يقين بقدرتنا على الوفاء بتطلعات الجماهير لإسعادها بالفوز بكل الألقاب".

الصفقة هي الأولى التي يعلنها الأهلي في عهد المغربي الحسين عموتة مدرب الفريق الجديد.

ويعد علي محمود ثاني اللاعبين الذي ينتقل من إنبي إلى الأهلي بعد صفقة أقطاي عبد الله.

وشارك علي محمود في 32 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 4 آخرين، مساهما في إنهاء إنبي للدوري سادسا ووصيفا في كأس عاصمة مصر.

وسيشارك الأهلي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري بالمركز الثالث.

علي محمود الأهلي الدوري المصري
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