الأولى في عهد عموتة.. الأهلي يعلن ضم علي محمود

أعلن النادي الأهلي يوم الثلاثاء انضمام علي محمود قادما من إنبي.

وأتم الأهلي اتفاقه مع إنبي على شراء الثنائي أقطاي عبد الله وعلي محمود، للانتقال لصفوف الأحمر بداية من الموسم المقبل.

وكان إنبي قد أعلن انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي، دون أن يعلن المارد الأحمر الصفقة.

وأفاد الأهلي عبر موقعه: "الأهلي يتعاقد مع علي محمود لمدة 5 مواسم".

وأضاف "قام عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية للصفقة".

وأرسل نادي إنبي الاستغناء الخاص بالثنائي إلى الأهلي بعد الحصول على المقابل المادي للصفقة.

الصفقة هي الأولى التي يعلنها الأهلي في عهد المغربي الحسين عموتة مدرب الفريق الجديد.

ويعد علي محمود ثاني اللاعبين الذي ينتقل من إنبي إلى الأهلي بعد صفقة أقطاي عبد الله.

وشارك علي محمود في 32 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 4 آخرين، مساهما في إنهاء إنبي للدوري سادسا ووصيفا في كأس عاصمة مصر.

وسيشارك الأهلي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري بالمركز الثالث.