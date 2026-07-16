خبر في الجول - الأهلي يسجل كل لاعبيه في القائمة الأولية لموسم 2026-27

سجّل النادي الأهلي كل اللاعبين في قائمته الأولى للموسم الجديد 2026-27.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الحسين عموتة المدير الفني طلب رؤية ومتابعة جميع اللاعبين لاتخاذ القرارات النهائية بشأن القائمة بشكل صائب.

وسبق أن كشف FilGoal.com كيف يفكر الأهلي في قائمته للموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وتضم القائمة الأولية اللاعبين العائدين من الإعارات وكذلك الصفقات الجديدة والأسماء المستمرة من الموسم الماضي.

قائمة الأهلي الأولية للموسم الجديد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمد الشناوي – مصطفى مخلوف – محمد أحمد "سيحا" – حمزة علاء.

الدفاع: أشرف داري – ياسين مرعي – هادي رياض – مصطفى العش – عمرو الجزار – ياسر إبراهيم – أحمد عابدين – يوسف بلعمري – محمد شكري – كريم الدبيس – كريم فؤاد – محمد هاني – عمر كمال عبد الواحد – أحمد عيد – إبراهيم الأسيوطي.

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – أحمد رضا – عمر الساعي – أحمد خالد "كاباكا" – محمد مجدي "أفشة" – علي محمود.

الهجوم: أشرف بنشرقي – حسين الشحات – أحمد سيد "زيزو" – رضا سليم – محمد الضاوي "كريستو" – طاهر محمد طاهر – محمد عبد الله – عمر سيد معوض – نيتس جراديشار – محمد شريف – سمير محمد – أقطاي عبد الله.

ومن المقرر أن تُعلن القوائم النهائية للأندية في الدوري المصري يوم السبت 15 أغسطس المقبل.

وضم الأهلي في الصيف الجاري كل من أقطاي عبد الله وعلي محمود من إنبي.

كما رحل كل من حمزة عبد الكريم لبرشلونة وأليو ديانج لفالنسيا ومحمود حسن "تريزيجيه" في صفقة انتقال حر.

ولم يُفعل الأهلي حتى الآن بند شراء أحمد رمضان ومروان عثمان من سيراميكا كليوباترا.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي يدرس تعديل موعد انطلاق معسكره في إسبانيا لينطلق في الأسبوع الأول من شهر أغسطس بدلا من 31 يوليو الجاري.

وفي حالة إتمام الاتفاق مع برشلونة على خوض المباراة، سيحاول الأهلي تعديل موعدها لتقام في موعد مبكر، وذلك بسبب ضيق الوقت قبل بدء الدوري المصري.

وسيكون من الصعب على الأهلي خوض المباراة يوم 19 أغسطس، ثم ينطلق الدوري المصري يوم 20 من الشهر ذاته.