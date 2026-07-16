خبر في الجول - الأهلي يسجل كل لاعبيه في القائمة الأولية لموسم 2026-27

الخميس، 16 يوليه 2026 - 22:54

كتب : FilGoal

الأهلي بيان

سجّل النادي الأهلي كل اللاعبين في قائمته الأولى للموسم الجديد 2026-27.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الحسين عموتة المدير الفني طلب رؤية ومتابعة جميع اللاعبين لاتخاذ القرارات النهائية بشأن القائمة بشكل صائب.

وسبق أن كشف FilGoal.com كيف يفكر الأهلي في قائمته للموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف موقف الأهلي من مركز حراسة المرمى في الجول يكشف موقف الأهلي من أفشة وشريف وبن رمضان.. وثلاثي ستتم إعارته خبر في الجول – الأهلي يحسم مصير ثلاثي الأجانب العائد من الإعارة.. ورصد جناح جديد خبر في الجول - سببان لرفض الأهلي عرض احتراف محمد عبد الله

وتضم القائمة الأولية اللاعبين العائدين من الإعارات وكذلك الصفقات الجديدة والأسماء المستمرة من الموسم الماضي.

قائمة الأهلي الأولية للموسم الجديد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمد الشناوي – مصطفى مخلوف – محمد أحمد "سيحا" – حمزة علاء.

الدفاع: أشرف داري – ياسين مرعي – هادي رياض – مصطفى العش – عمرو الجزار – ياسر إبراهيم – أحمد عابدين – يوسف بلعمري – محمد شكري – كريم الدبيس – كريم فؤاد – محمد هاني – عمر كمال عبد الواحد – أحمد عيد – إبراهيم الأسيوطي.

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – أحمد رضا – عمر الساعي – أحمد خالد "كاباكا" – محمد مجدي "أفشة" – علي محمود.

الهجوم: أشرف بنشرقي – حسين الشحات – أحمد سيد "زيزو" – رضا سليم – محمد الضاوي "كريستو" – طاهر محمد طاهر – محمد عبد الله – عمر سيد معوض – نيتس جراديشار – محمد شريف – سمير محمد – أقطاي عبد الله.

ومن المقرر أن تُعلن القوائم النهائية للأندية في الدوري المصري يوم السبت 15 أغسطس المقبل.

وضم الأهلي في الصيف الجاري كل من أقطاي عبد الله وعلي محمود من إنبي.

كما رحل كل من حمزة عبد الكريم لبرشلونة وأليو ديانج لفالنسيا ومحمود حسن "تريزيجيه" في صفقة انتقال حر.

ولم يُفعل الأهلي حتى الآن بند شراء أحمد رمضان ومروان عثمان من سيراميكا كليوباترا.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي يدرس تعديل موعد انطلاق معسكره في إسبانيا لينطلق في الأسبوع الأول من شهر أغسطس بدلا من 31 يوليو الجاري.

وفي حالة إتمام الاتفاق مع برشلونة على خوض المباراة، سيحاول الأهلي تعديل موعدها لتقام في موعد مبكر، وذلك بسبب ضيق الوقت قبل بدء الدوري المصري.

وسيكون من الصعب على الأهلي خوض المباراة يوم 19 أغسطس، ثم ينطلق الدوري المصري يوم 20 من الشهر ذاته.

الأهلي الدوري المصري قائمة الأهلي الأولية
نرشح لكم
خبر في الجول - موكوينا يقود تدريبات بيراميدز غدا.. واستمرار جدو شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم الاتحاد السكندري يبدأ استعداده للموسم الجديد بثلاثية وديا "20 عاما مليئة بالكفاح".. أحمد عادل عبد المنعم يعلن اعتزاله في الجول يكشف موقف الأهلي من مركز حراسة المرمى في الجول يكشف موقف الأهلي من أفشة وشريف وبن رمضان.. وثلاثي ستتم إعارته خبر في الجول – الأهلي يحسم مصير ثلاثي الأجانب العائد من الإعارة.. ورصد جناح جديد خبر في الجول - سببان لرفض الأهلي عرض احتراف محمد عبد الله
أخر الأخبار
بعد 4 سنوات مع روما.. يوفنتوس يضم زكي شيليك 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يسجل كل لاعبيه في القائمة الأولية لموسم 2026-27 48 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الصفقة تمت.. إبراهيم النجعاوي إلى سلافيا براج التشيكي ساعة | ميركاتو
كأس العالم - توخيل يعلن استمراره مع منتخب إنجلترا حتى 2028 ساعة | في المونديال
خبر في الجول - موكوينا يقود تدريبات بيراميدز غدا.. واستمرار جدو ساعة | الدوري المصري
شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - رئيس الأرجنتين يكشف موقفه من لافتة جزر فوكلاند.. وأين يشاهد النهائي ساعة | في المونديال
سكاي: أوليسي لم يبد رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 كأس العالم - ياكين: عوقبنا أمام الأرجنتين بسبب خطأ تحكيمي.. ولا يجب تواجد هذا القانون 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات