في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في قائمة الموسم المقبل

يواصل الجهاز الفني للنادي الأهلي ترتيب أوراقه تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل.

وتعاقد الأهلي مع المغربي الحسين عموتة لتولي تدريبه لمدة موسمين.

ويأتي يوم 16 يوليو الجاري كموعد نهائي لإرسال القوائم الأولية لفرق الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يفكر في قائمة الموسم الجديد كالآتي:

-لا يوجد توجه لدعم مركز حراسة المرمى حتى في رحيل مصطفى شوبير للاحتراف الخارجي.

ويضم الأهلي بين صفوفه الرباعي: مصطفى شوبير، ومحمد الشناوي، ومحمد أحمد "سيحا:، وحمزة علاء.

- الأهلي يرغب في تدعيم خط دفاعه ولكنه يبحث عن لاعب بمواصفات معينة، وهناك رؤية بمنح الفرصة للثنائي معتز محمد و أحمد عابدين

- تم الاستقرار على إعارة الثنائي عمر كمال عبد الواحد و أحمد عيد أو رحيله بشكل نهائي

- مصطفى العش سيتم تجديد إعارته للمصري، وسيلحق به عمر الساعي الذي لا تتعدى فرص بقائه مع الفريق 5%

- هناك إمكانية لبقاء محمد مجدي "افشة" الموسم المقبل بعدما كان من المقرر رحيله

- أكرم توفيق ما زال ضمن حسابات الأهلي مع رغبة نادي الشمال في إنهاء تعاقده. اللاعب يرغب في الحصول على مليون و200 ألف دولار قيمة عقده كاملا، لكن النادي القطري يرغب في منحه 600 ألف دولار فقط

- الحسين عموتة متمسك باستمرار محمد علي بن رمضان، وإلغاء فكرة بيعه للشمال القطري

- فرص استمرار محمد شريف ضمن صفوفه الأهلي ضعيفة للغاية

- الثلاثي الأجنبي العائد من الإعارة، أشرف داري ورضا سليم وكريستو، هناك استقرار على رحيلهم حتى ولو اضطر الأهلي لفسخ التعاقد معهم وتسوية مستحقاتهم

- الأهلي يخطط لضم جناح أجنبي ومهاجم أجنبي آخر، بخلاف الجزائري منصف بقرار

- استخراج تأشيرات إسبانيا لا علاقة له بحجز بمكان في القائمة من عدمه، وتم استخرج التأشيرات لكل اللاعبين كإجراء روتيني مثلما حدث مع تريزيجيه الذي رحل عن صفوف الفريق

ومن المنتظر أن يسافر الأهلي إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.