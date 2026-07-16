كأس العالم - رئيس الأرجنتين يكشف موقفه من لافتة جزر فوكلاند.. وأين يشاهد النهائي

الخميس، 16 يوليه 2026 - 22:16

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي الأرجنتين بعد الفوز على سويسرا

كشف خافيير ميلي رئيس دولة الأرجنتين أن رفع لاعبي المنتخب لافتة "جزر فوكلاند أرجنتينية" ليس لها أي تأُثير سياسي، وكشف أين سيتابع نهائي كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 بعد الفوز على إنجلترا.

وقال خافيير ميلي رئيس الأرجنتين في تصريحات نقلتها صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية: "رفع اللاعبون لافتة "جزر فوكلاند أرجنتينية"؟ ما يحدث على أرض الملعب مع اللاعبين ليس جزءاً من الدبلوماسية، وفي أسوأ الأحوال، ستتلقى الأرجنتين غرامة مالية قدرها 30 ألف دولار".

ويواجه جيوفاني لو سيلسو ولياندرو باريديس ثنائي منتخب الأرجنتين، خطر الغياب عن نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، بعد فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقا بشأن الأحداث التي أعقبت مواجهة إنجلترا. (طالع التفاصيل)

وأضاف "إنه شعور موجود لدى جميع الأرجنتينيين، ومن حقهم تماما التعبير عنه. لكن هذا لا ينبغي أن يؤدي إلى سوء فهم: فمباراة كرة القدم تبقى مباراة كرة قدم".

وتابع "كرة القدم احتفال شعبي، وشغف يتقاسمه جميع الأرجنتينيين، وأي حدث يجلب الفرح مرحب به، لكن الاعتقاد بإمكانية استخدامها كسياسة دولة سيكون خطأً فادحا. سيكون من الرائع أن تفوز الأرجنتين ببطولتين متتاليتين، لكن محاولة تغيير هذا المسار. يجب ألا نقع في هذا الفخ؛ سيكون خطأً جسيما للغاية".

وأتم "مشاهدة النهائي من أرض الملعب؟ بالتأكيد لا. أتابع المباريات كما فعلت في المرة الأولى. إنها عادة لدي؛ أشاهد المباريات في سينما أوليفوس مع شقيقتي".

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.

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