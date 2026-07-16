كأس العالم - أوندا سيرو: بعد فتح التحقيق.. عقوبة تهدد ثنائي الأرجنتين قبل النهائي

يواجه جيوفاني لو سيلسو ولياندرو باريديس ثنائي منتخب الأرجنتين، خطر الغياب عن نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، بعد فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقا بشأن الأحداث التي أعقبت مواجهة إنجلترا.

وحقق منتخب الأرجنتين انتصارا مثيرا أمام إنجلترا بهدفين مقابل هدف في إطار الدور نصف النهائي لكأس العالم ليضرب موعدا مع إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 الأحد المقبل.

وكشفت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية أن ثنائي منتخب الأرجنتين مهددين من الغياب عن نهائي كأس العالم 2026.

وكان لو سيلسو قد احتفل بتأهل الأرجنتين إلى النهائي برفع لافتة تحمل رسالة سياسية كتب عليها مالفيناس أرجنتينية، في إشارة إلى جزر فوكلاند المتنازع عليها بين الأرجنتين وإنجلترا.

كما تحدث باريديس عن القضية في تصريحات عقب المباراة، ما قد يجعله أيضا عرضة للعقوبة، وفقا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية.

وسبق أن عاقب فيفا رودري هيرنانديز وألفارو موراتا لاعبا منتخب إسبانيا بالإيقاف مباراة واحدة، بعدما رددا هتاف جبل طارق إسباني خلال احتفالات منتخب إسبانيا بالتتويج ببطولة أوروبا، عقب شكوى من الاتحاد الإنجليزي.

ويأتي التحقيق قبل أيام قليلة من النهائي، لكن فيفا لا يتحرك عادة بالسرعة الكافية لتطبيق العقوبات، ما يجعل موقف لو سيلسو وباريديس من المشاركة أمام إسبانيا غير محسوم حتى الآن.