كأس العالم - جوردون: محطم تماما بعد الهزيمة أمام الأرجنتين.. وسيأتي يومنا

أعرب أنتوني جوردون جناح منتخب إنجلترا، عن حزنه الشديد عقب خسارة الأسود الثلاثة أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم.

وتعرض منتخب إنجلترا لهزيمة أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي ليضرب الأسود الثلاثة موعدا مع فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وقال جوردون عبر حسابه الرسمي إنستجرام: "محطم تماما كنت أعتقد حقا أن هذا هو وقتنا للفوز بعد كل هذه السنوات من الانتظار، لكن ذلك لم يحدث، وسيؤلمني هذا لفترة طويلة".

وواصل "لم أرغب في الفوز بهذا القدر من قبل، ليس فقط من أجل الكأس، بل من أجل كل ما بنيناه كمجموعة، وما كان سيعنيه ذلك لإنجلترا".

وأردف "أحببتُ كل دقيقة من تمثيل هذا البلد في كأس العالم، وصناعة ذكريات ستبقى معنا لفترة طويلة".

وأضاف "شكرا لكل من دعمنا في هذه الرحلة، سواء هنا في الولايات المتحدة أو في الوطن، كان من الرائع رؤية هذا التلاحم والاحتفالات".

وأتم "سيأتي يومنا".

وقدم منتخب إنجلترا مشوارا مميزا في كأس العالم حيث تصدر المجموعة الأخيرة بـ7 نقاط على كرواتيا، وغانا، وبنما.

وانتصر منتخب إنجلترا في دور الـ32 على الكونغو الديموقراطية بهدفين مقابل هدف، وانتصر على منتخب المكسيك في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتأهل منتخب إنجلترا من الدور ربع النهائي أمام النرويج بهدفين مقابل هدف، ليسقطوا أمام الأرجنتين في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.