جماهير بشكتاش تهتف باسم صلاح خلال حفل تقديم تروسار

الخميس، 16 يوليه 2026 - 21:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر - أستراليا

هتفت جماهير نادي بشكتاش التركي باسم محمد صلاح خلال تقديم لياندرو تروسار لاعب الفريق الجديد.

لياندرو تروسارد

النادي : بشكتاش

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

بشكتاش

وأقام النادي التركي حفل توقيع رسمي للاعب البلجيكي على ملعب توبراش.

ووفقا للتقارير التركية حضر ما يقارب 20 ألف مشجع في المدرجات لمشاهدة الظهور الأول للوافد الجديد. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
الاتحاد المغربي يعلن استمرار محمد وهبي مدربا للمنتخب صدارة أرجنتينية.. تعرف على تصنيف فيفا الجديد قبل نهائي كأس العالم رئيس ليل: يجب أن يبقى بوعدي موسما آخر قد يغيب لـ 5 أشهر.. ليكيب تكشف تفاصيل إصابة ساليبا

وخلال التوقيع هتفت جماهير النسور التركية "يا الله، بسم الله، محمد صلاح".

View this post on Instagram

A post shared by FilGoal (@filgoal)

وظهرت علامات الابتسام على وجه سردال أدالي رئيس النادي التركي دون التعليق على الأمر.

وسبق أن صرح أدالي عن فكرة ضم صلاح قائلا: "تنتشر الشائعات. كل هذا لأننا نحن من نخلق ذلك".

وارتدى من قبل كل من أحمد حسن ومحمد النني قميص بشكتاش.

وسبق أن نشر رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح قائد منتخب مصر، ولاعب ليفربول الإنجليزي السابق، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهو في أسطنبول عاصمة تركيا

.وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

ومن المنتظر أن يعلن محمد صلاح عن وجهته المقبلة خلال أيام قليلة.

وبعد إعلان رحيله عن ليفربول تلقى محمد صلاح الكثير من العروض من الدوري الأمريكي والسعودي والإيطالي.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.

محمد صلاح سردال أدالي بشكتاش الدوري التركي
نرشح لكم
كأس العالم - جوردون: محطم تماما بعد الهزيمة أمام الأرجنتين.. وسيأتي يومنا كأس العالم - كوبي: وعد غريب من كوكوريا قبل النهائي كأس العالم - قبل النهائي.. إصابة لامين يامال في مران إسبانيا مدرب نانت: لا نعرف مكان مصطفى محمد.. ولا يجيب على اتصالاتنا كأس العالم - لوكاس دين: نهاية حلم طفل صغير.. وما زالت أمامنا فرصة الوصول لمنصة التتويج كأس العالم - ديشامب: أمر مؤلم عندما لا تصل للنهائي.. ومباراة المركز الثالث ليست ودية آس: فالفيردي القائد الأول لـ ريال مدريد.. وفينيسيوس ثانيا كأس العالم - هارت: إنجلترا فشلت في تطبيق ما فعلته مصر أمام الأرجنتين
أخر الأخبار
سكاي: أوليسي لم يبد رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد 4 دقيقة | في المونديال
الاتحاد السكندري يبدأ استعداده للموسم الجديد بثلاثية وديا 28 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - جوردون: محطم تماما بعد الهزيمة أمام الأرجنتين.. وسيأتي يومنا 43 دقيقة | في المونديال
جماهير بشكتاش تهتف باسم صلاح خلال حفل تقديم تروسار 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد المغربي يعلن استمرار محمد وهبي مدربا للمنتخب ساعة | في المونديال
صدارة أرجنتينية.. تعرف على تصنيف فيفا الجديد قبل نهائي كأس العالم ساعة | في المونديال
رئيس ليل: يجب أن يبقى بوعدي موسما آخر 2 ساعة | في المونديال
قد يغيب لـ 5 أشهر.. ليكيب تكشف تفاصيل إصابة ساليبا 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 3 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 4 انتهت كأس العالم - فرنسا (2)-(0) المغرب.. خروج أسود أطلس