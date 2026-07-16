جماهير بشكتاش تهتف باسم صلاح خلال حفل تقديم تروسار

هتفت جماهير نادي بشكتاش التركي باسم محمد صلاح خلال تقديم لياندرو تروسار لاعب الفريق الجديد.

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وأقام النادي التركي حفل توقيع رسمي للاعب البلجيكي على ملعب توبراش.

ووفقا للتقارير التركية حضر ما يقارب 20 ألف مشجع في المدرجات لمشاهدة الظهور الأول للوافد الجديد. (طالع التفاصيل)

وخلال التوقيع هتفت جماهير النسور التركية "يا الله، بسم الله، محمد صلاح".

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وظهرت علامات الابتسام على وجه سردال أدالي رئيس النادي التركي دون التعليق على الأمر.

وسبق أن صرح أدالي عن فكرة ضم صلاح قائلا: "تنتشر الشائعات. كل هذا لأننا نحن من نخلق ذلك".

وارتدى من قبل كل من أحمد حسن ومحمد النني قميص بشكتاش.

وسبق أن نشر رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح قائد منتخب مصر، ولاعب ليفربول الإنجليزي السابق، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهو في أسطنبول عاصمة تركيا

.وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

ومن المنتظر أن يعلن محمد صلاح عن وجهته المقبلة خلال أيام قليلة.

وبعد إعلان رحيله عن ليفربول تلقى محمد صلاح الكثير من العروض من الدوري الأمريكي والسعودي والإيطالي.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.