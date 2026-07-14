بشكتاش يعلن ضم تروسارد

أعلن نادي بشكتاش التركي يوم الثلاثاء ضم البلجيكي لياندرو تروسارد قادما من أرسنال.

وأفاد أرسنال عبر موقعه: "توصلنا إلى اتفاق مع نادي بشكتاش بشأن الانتقال النهائي للاعب لياندرو تروسارد. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل بعد اكتمال إجراءات انتقاله رسميًا".

فيما أوضح النادي التركي في بيان: "بدأت المفاوضات مع تروسارد وناديه أرسنال بشأن انتقاله النهائي".

خطوة الإعلان عن بدء المفاوضات بشأن الصفقة هي خطوة تقوم بها الأندية التركية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقات والبيانات المالية، لكونها شركات مدرجة في البورصة.

قبل أيام، كشفت شبكة ذا أثلتيك أن نادي بشكتاش توصل إلى اتفاق مع أرسنال لضم البلجيكي لياندرو تروسارد مقابل 20 مليون يورو.

وخاض اللاعب منافسات كأس العالم مع منتخب بلجيكا، الذي ودع البطولة على يد إسبانيا في ربع النهائي.

وأوضح التقرير أن انتهاء عقد تروسارد مع أرسنال في صيف 2027، دفع النادي للدخول في مفاوضات بيعه خلال الفترة الحالية.

وخاض تروسارد مع أرسنال 174 مباراة مسجلا 36 هدفا وصنع 34 آخرين.

وتوج مع أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية مرة واحدة لكل بطولة.