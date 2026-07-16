قد يغيب لـ 5 أشهر.. ليكيب تكشف تفاصيل إصابة ساليبا

الخميس، 16 يوليه 2026 - 20:05

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، عن تفاصيل إصابة ويليام ساليبا مدافع أرسنال والمنتخب الفرنسي.

وسقط ساليبا خلال مباراة فرنسا أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم، قبل أن يتم استبداله ويحل ماكسنس لاكروا بدلا منه.

وأشارت الصحيفة إلى أن ساليبا سيجري مزيدا من الفحوصات الطبية على ظهره.

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وأوضحت "لم يحسم أي شيء بشأن إصابته بعد، لكن الجراحة تعد خيارا أرجح، وستبعده عن الملاعب لعدة أشهر."

كما ذكرت الصحيفة "ساليبا سيحتاج إلى الوقت الكافي للتعافي بشكل صحيح، ثم بدء فترة استعادة لياقته."

ويخطط مسؤولو أرسنال لغياب محتمل لـ ساليبا يصل لمدة 4 أو 5 أشهر، وفقا لـ ليكيب.

وكان ساليبا عنصرًا أساسيا في تشكيل أرسنال المتوج بلقب الدوري الإنجليزي.

وأكملت الصحيفة "ديشامب لم تكن لديه المعلومات اللازمة لتقييم مدى استمرار آلام ساليبا في الظهر."

وأضافت الصحيفة "ساليبا كان يعاني من إصابة مزمنة في الظهر، واعتمد على المسكنات، ولم يشارك أبدا في جلسات الاستشفاء مع الجهاز الطبي الفرنسي في اليوم التالي للمباريات، وهو البروتوكول الذي اتبعه أرسنال أيضا."

ووصفت الصحيفة إصابة ساليبا بأنها "أشبه بتشنج عضلي."

وقال أحد المقربين من ساليبا لصحيفة ليكيب قبل مباراة إسبانيا "سيواصل اللعب حتى النهاية، رغم الألم."

وحاول ساليبا في الدقيقة العشرين من مباراة إسبانيا تمديد عضلات ظهره وتخفيف آلامه لكن دون جدوى، وبعدها سقط أرضا، وقال لأوباميكانو "لم أعد أحتمل، لقد انتهى أمر ظهري"

وخسر منتخب فرنسا نصف نهائي كأس العالم أمام إسبانيا بهدفين نظيفين.

ويستعد منتخب فرنسا المتوج ببطولتين لكأس العالم، لخوض مواجهة تحديد المركز الثالث أمام إنجلترا يوم السبت.

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