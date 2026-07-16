كأس العالم - كوبي: وعد غريب من كوكوريا قبل النهائي

الخميس، 16 يوليه 2026 - 19:55

كتب : FilGoal

مصر ضد إسبانيا - مارك كوكوريا

وعد مارك كوكوريا ظهير منتخب إسبانيا، بتنفيذ أغرب وشم في تاريخ كرة القدم حال تتويج لا روخا بكأس العالم.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره الأرجنتيني الأحد المقبل في نهائي كأس العالم 2026 في نيويورك.

وقال كوكوريا في تصريحات لإذاعة كادينا كوبيه: "إذا فزنا بكأس العالم، سأرسم وشما لوجه لويس دي لا فوينتي على جسدي".

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وقدم منتخب إسبانيا مشوارا مميزا خلال البطولة، إذ لم يتعرض لأي هزيمة، محققا 6 انتصارات في 7 مباريات، سجل خلالها 13 هدفا واستقبل هدفا واحدا فقط.

ورغم ذلك، يدرك كوكوريا صعوبة المهمة أمام الأرجنتين وليونيل ميسي ورفاقه، لذلك أطلق وعدا غريبا حال نجاح منتخب بلاده في التتويج باللقب.

وتفاعل مشجعو كرة القدم مع وعد كوكوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالبه البعض بالاتصال بمتخصص رسم الوشوم من الآن، بينما حذره آخرون من أن الإنترنت لن يسمح له بنسيان هذا الوعد حال تتويج إسبانيا باللقب.

وخاض كوكوريا مع منتخب إسبانيا في كأس العالم الحالي 7 مباريات وصنع 3 أهداف.

كأس العالم منتخب إسبانيا مارك كوكوريا
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