خبر في الجول - العسقلاني يجتاز الكشف الطبي في بيراميدز
الخميس، 16 يوليه 2026 - 13:58
كتب : عمرو نبيل
بات إياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي قريبا من الانتقال لنادي بيراميدز.
إياد العسقلاني
النادي : روستوف نا دونو
وأشار في وقت سابق إلى رغبة بيرمديز في التعاقد مع العسقلاني. (طالع التفاصيل)
وحسبما علم FilGoal.com فإن إياد العسقلاني اجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة من روستوف الروسي مع وجود بند شراء.
وانضم العسقلاني لصفوف روستوف قادما من الإسماعيلي في 2024.
وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عاما أحد عناصر منتخب مصر للشباب وأيضا المنتخب الأولمبي.
ويمتلك بيراميدز الآن أكثر من مدافع وهم محمود مرعي وأحمد سامي وأسامة جلال، وذلك بعد نهاية تعاقد علي جبر.
ولعب العسقلاني 10 مباريات بقميص نادي روستوف الروسي، علما بأنه عائد مؤخرا من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
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