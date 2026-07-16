خبر في الجول - العسقلاني يجتاز الكشف الطبي في بيراميدز

الخميس، 16 يوليه 2026 - 13:58

كتب : عمرو نبيل

إياد العسقلاني - روستوف الروسي

بات إياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي قريبا من الانتقال لنادي بيراميدز.

وأشار في وقت سابق إلى رغبة بيرمديز في التعاقد مع العسقلاني. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن إياد العسقلاني اجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة من روستوف الروسي مع وجود بند شراء.

أخبار متعلقة:
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: اقتربنا من ضم إياد العسقلاني في الجول يكشف موقف علي ماهر من قيادة بيراميدز يورتشيتش: مباريات الزمالك كانت صعبة بسبب لاعبيه السابقين في بيراميدز خبر في الجول - إياد العسقلاني على رادار بيراميدز

وانضم العسقلاني لصفوف روستوف قادما من الإسماعيلي في 2024.

وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عاما أحد عناصر منتخب مصر للشباب وأيضا المنتخب الأولمبي.

ويمتلك بيراميدز الآن أكثر من مدافع وهم محمود مرعي وأحمد سامي وأسامة جلال، وذلك بعد نهاية تعاقد علي جبر.

ولعب العسقلاني 10 مباريات بقميص نادي روستوف الروسي، علما بأنه عائد مؤخرا من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

روستوف بيراميدز إياد العسقلاني
نرشح لكم
كما كشف في الجول.. سعد سمير مديرا للكرة بـ سيراميكا كليوباترا المغرب الفاسي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بنجديدة رئيس الاتحاد لـ في الجول: نفاضل بين مدافع نيجيري وآخر إيفواري.. ولا توجد أزمة مع إيبوكا خبر في الجول - غزل المحلة يفسخ تعاقد موانجا بالتراضي تقرير كرواتي: دينامو زغرب يتوصل لاتفاق مع الأهلي لخوض بقرار مباراتي أبطال أوروبا خبر في الجول - محمد عمار على أعتاب المقاولون العرب محامي زيزو: الزمالك خسر قضيته ويجب أن يعترف بذلك.. ونراكم بالاستئناف أمام اتحاد الكرة خبر في الجول - أوكا يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى زد
أخر الأخبار
كأس العالم - كولينا يرد على انتقادات ديشامب: حكامنا على أعلى مستوى 10 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - صراع الحذاء الذهبي مستمر بين ميسي ومبابي بملاحقة كين وبيلينجهام 10 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - عيسى ماندي ينضم إلى ليفانتي 26 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - العسقلاني يجتاز الكشف الطبي في بيراميدز 34 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - بينهم 94.8 ألف من حمزة.. برشلونة يحصد ما يقارب من 3 ملايين يورو 35 دقيقة | في المونديال
الصفقة الجديدة.. جاكيه يرتدي قميص كوناتي في ليفربول 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: سوبوسلاي يوافق على تمديد عقده مع ليفربول 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الأهلي ضد الزمالك.. الكشف عن جدول مباريات تمهيدي دوري مرتبط السيدات ساعة | كرة سلة
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 3 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 4 انتهت كأس العالم - فرنسا (2)-(0) المغرب.. خروج أسود أطلس