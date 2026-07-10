مصدر من بيراميدز لـ في الجول: اقتربنا من ضم إياد العسقلاني
الجمعة، 10 يوليه 2026 - 23:56
كتب : FilGoal
اقترب نادي بيراميدز من التعاقد مع إياد العسقلاني مدافع نادي روستوف الروسي.
إياد العسقلاني
النادي : روستوف نا دونو
ويواصل بيراميدز محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم المقبل.
وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com:"اقتربنا من ضم إياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي بداية من الموسم المقبل في انتظار إتمام الاتفاق".
وأشار FilGoal.com في وقت سابق إلى رغبة بيراميدز في ضم العسقلاني. (طالع التفاصيل)
وانضم العسقلاني لصفوف روستوف قادما من الإسماعيلي في 2024.
وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عاما أحد عناصر منتخب مصر للشباب وأيضا المنتخب الأولمبي.
ويمتلك بيراميدز الآن أكثر من مدافع وهم محمود مرعي وأحمد سامي وأسامة جلال، وذلك بعد نهاية تعاقد علي جبر.
ولم يعلن بيراميدز حتى الآن عن مدربه الجديد بعد رحيل الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش
نرشح لكم
خبر في الجول - بترول أسيوط يضم الغاني كوامي مجانا التدعيمات مستمرة.. غزل المحلة يضم شتا وعمرو جمعة موندو ديبورتيفو: الأهلي يواجه برشلونة في كأس جوان جامبر مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة ضم العراقي كوركيس وكيله لـ في الجول: حسام عبد المجيد على أعتاب لودوجريتس البلغاري خبر في الجول - الأهلي يستعد لرفع عرضه المالي لضم بكرار من زغرب صحيفة الخليج: رئيس دهوك العراقي يعلن انتقال بيتر كوركيس إلى الأهلي في الجول يكشف موعد انطلاق ونظام الموسم الجديد لـ الدوري المصري 2026-27
أخر الأخبار
بدلاء من ذهب ساعة | في المونديال