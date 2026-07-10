مصدر من بيراميدز لـ في الجول: اقتربنا من ضم إياد العسقلاني

اقترب نادي بيراميدز من التعاقد مع إياد العسقلاني مدافع نادي روستوف الروسي.

ويواصل بيراميدز محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم المقبل.

وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com:"اقتربنا من ضم إياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي بداية من الموسم المقبل في انتظار إتمام الاتفاق".

وأشار FilGoal.com في وقت سابق إلى رغبة بيراميدز في ضم العسقلاني. (طالع التفاصيل)

وانضم العسقلاني لصفوف روستوف قادما من الإسماعيلي في 2024.

وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عاما أحد عناصر منتخب مصر للشباب وأيضا المنتخب الأولمبي.

ويمتلك بيراميدز الآن أكثر من مدافع وهم محمود مرعي وأحمد سامي وأسامة جلال، وذلك بعد نهاية تعاقد علي جبر.

ولم يعلن بيراميدز حتى الآن عن مدربه الجديد بعد رحيل الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش