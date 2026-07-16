الصفقة الجديدة.. جاكيه يرتدي قميص كوناتي في ليفربول
الخميس، 16 يوليه 2026 - 13:53
كتب : FilGoal
حصل الفرنسي الشاب جيرمي جاكيه على القميص رقم 5 في صفوف نادي ليفربول.
وانضم جاكيه بشكل رسمي إلى ليفربول قادما من صفوف استاد رين الفرنسي.
وأعلن ليفربول أن جاكيه سيرتدي القميص رقم "5" وهو القميص الخاص بمواطنه إبراهميا كوناتي لاعب الريدز السابق.
وانتقل كوناتي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم المنصرم.
وكان ليفربول قد أعلن ضم جاكيه منذ فبراير الماضي، لكنه قرر استمراره مع رين حتى نهاية موسم 2025-2026.
ووقع البالغ من العمر 20 عاما على عقد يربطه بليفربول لمدة 5 مواسم.
اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لعب 19 مباراة مع رين في الدوري الفرنسي بالموسم المنصرم وظهر بشكل جيد.
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