تقرير: سوبوسلاي يوافق على تمديد عقده مع ليفربول

ذكر موقع أنفيلد ووتش أن دومينيك سوبوسلاي نجم ليفربول وافق على تمديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد سوبوسلاي مع ليفربول في صيف 2028، لكن ليفربول يريد الإبقاء عليه طويلا.

وأوضح التقرير أن الدولي المجري سيمدد عقده حتى 2030.

وتوج سوبوسلاي نجم ليفربول كأفضل لاعب في صفوف الفريق ليفربول لموسم 2025-2026.

وحصد اللاعب المجري أكثر من ثلثي أصوات الجماهير على موقع النادي، ليحصل على الجائزة لأول مرة في مسيرته.

قدّم سوبوسلاي موسمًا مميزًا، حيث شارك في 53 مباراة من أصل 57 للريدز، وجميعها كانت بشكل أساسي.

ولعب المجري في مركز خط الوسط، كما شغل مركز الظهير الأيمن في عدة مناسبات.

وأسهم سوبوسلاي بتسجيل 13 هدفًا وصناعة 12 تمريرة حاسمة، وهو أعلى رقم في الفريق.

كما حصد جائزة أفضل لاعب في الشهر 5 مرات.

وسجل 4 أهداف من ركلات حرة في الدوري الإنجليزي، وهو رقم قياسي لأي لاعب من ليفربول في موسم واحد داخل البطولة.

وأصبح دومينيك ثاني لاعب مجري يصل إلى 100 مباراة في الدوري الإنجليزي، في أبريل الماضي.

سوبوسلاي انضم إلى ليفربول في صيف 2023 قادما من لايبزيج.