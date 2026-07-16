تقرير: سوبوسلاي يوافق على تمديد عقده مع ليفربول

الخميس، 16 يوليه 2026 - 13:37

كتب : FilGoal

سوبوسلاي - ليفربول

ذكر موقع أنفيلد ووتش أن دومينيك سوبوسلاي نجم ليفربول وافق على تمديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد سوبوسلاي مع ليفربول في صيف 2028، لكن ليفربول يريد الإبقاء عليه طويلا.

وأوضح التقرير أن الدولي المجري سيمدد عقده حتى 2030.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - بيرن: تعاملنا بشكل جيد مع ميسي.. لكنه صنع هدفين في لحظة كأس العالم - المدرب الوطني يفوز.. تتويج مدرب نفس البلد باللقب مستمر كأس العالم - سيميوني: ميسي يقاتل كأنه الأصغر سنا كأس العالم - الكشف عن موعد الإعلان عن تعيين زيدان كمدرب لمنتخب فرنسا

وتوج سوبوسلاي نجم ليفربول كأفضل لاعب في صفوف الفريق ليفربول لموسم 2025-2026.

وحصد اللاعب المجري أكثر من ثلثي أصوات الجماهير على موقع النادي، ليحصل على الجائزة لأول مرة في مسيرته.

قدّم سوبوسلاي موسمًا مميزًا، حيث شارك في 53 مباراة من أصل 57 للريدز، وجميعها كانت بشكل أساسي.

ولعب المجري في مركز خط الوسط، كما شغل مركز الظهير الأيمن في عدة مناسبات.

وأسهم سوبوسلاي بتسجيل 13 هدفًا وصناعة 12 تمريرة حاسمة، وهو أعلى رقم في الفريق.

كما حصد جائزة أفضل لاعب في الشهر 5 مرات.

وسجل 4 أهداف من ركلات حرة في الدوري الإنجليزي، وهو رقم قياسي لأي لاعب من ليفربول في موسم واحد داخل البطولة.

وأصبح دومينيك ثاني لاعب مجري يصل إلى 100 مباراة في الدوري الإنجليزي، في أبريل الماضي.

سوبوسلاي انضم إلى ليفربول في صيف 2023 قادما من لايبزيج.

دومينيك سوبوسلاي ليفربول
نرشح لكم
الصفقة الجديدة.. جاكيه يرتدي قميص كوناتي في ليفربول مانشستر يونايتد يعلن خضوع أوجارتي لجراحة في الركبة تقرير: مانشستر يونايتد يتصدر سباق ضم كونيه.. وروما يحدد سعره ذا أثلتيك: مانزامبي يخضع للكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى أستون فيلا "ظهري لم يعد يتحمل".. الكشف عما قاله ساليبا وقت إصابته أمام إسبانيا ليفربول يؤجل مفاوضات تجديد عقد ماك أليستر أثليتك: تشيلسي يدرس بيع إيمانويل إيميجا قبل خوضه أول مباراة مع الفريق بي بي سي: أرسنال يجهز عرضه لضم بديل تروسارد
أخر الأخبار
الصفقة الجديدة.. جاكيه يرتدي قميص كوناتي في ليفربول 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: سوبوسلاي يوافق على تمديد عقده مع ليفربول 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الأهلي ضد الزمالك.. الكشف عن جدول مباريات تمهيدي دوري مرتبط السيدات 30 دقيقة | كرة سلة
كأس العالم - بيرن: تعاملنا بشكل جيد مع ميسي.. لكنه صنع هدفين في لحظة 31 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - المدرب الوطني يفوز.. تتويج مدرب نفس البلد باللقب مستمر 57 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - سيميوني: ميسي يقاتل كأنه الأصغر سنا ساعة | في المونديال
كما كشف في الجول.. سعد سمير مديرا للكرة بـ سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - الكشف عن موعد الإعلان عن تعيين زيدان كمدرب لمنتخب فرنسا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 3 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 4 انتهت كأس العالم - فرنسا (2)-(0) المغرب.. خروج أسود أطلس