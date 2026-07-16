كما كشف في الجول.. سعد سمير مديرا للكرة بـ سيراميكا كليوباترا

الخميس، 16 يوليه 2026 - 12:44

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - سعد سمير

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعيين سعد سمير مديرا للكرة بالفريق الأول.

وقضى سعد سمير معظم مسيرته بصفوف النادي الأهلي قبل أن يعتزل في صفوف سيراميكا كليوباترا.

وكشف سعد سمير عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، عن قرار اعتزاله بشكل رسمي أمس الأربعاء.

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وقرر نادي سيراميكا كليوباترا تعيين سعد سمير مديرا للكرة بالفريق الأول، وذلك في إطار استراتيجية النادي لتعزيز منظومة العمل الإداري والاستفادة من الكفاءات الوطنية التي تمتلك الخبرة والرؤية والقدرة على صناعة الفارق.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن عرض سيراميكا كليوباترا منصبا إداريا على سعد سمير. (مزيد من التفاصيل)

وجاء في بيان سيراميكا كليوباترا

"لم يكن قرار اعتزال كرة القدم نهاية لمسيرته، بل بداية لمرحلة جديدة من العطاء. فقد حرص سعد سمير على الاستعداد لهذا الدور من خلال تطوير نفسه علميًا وعمليًا، بالحصول على عدد من الدورات والدراسات المتخصصة في الإدارة الرياضية، إيمانًا منه بأن النجاح في العمل الإداري يقوم على العلم إلى جانب الخبرة، وأن بناء منظومة احترافية يتطلب التعلم المستمر ومواكبة أحدث أساليب الإدارة".

"ويأتي اختياره مديرًا للكرة انطلاقًا من الثقة الكبيرة في قدراته، وما يمتلكه من خبرات تراكمية اكتسبها على مدار سنوات طويلة داخل أكبر الأندية والبطولات، إلى جانب شخصيته القيادية وقدرته على إدارة المنظومة بروح الفريق، بما يخدم أهداف النادي ويعزز من طموحاته خلال المرحلة المقبلة".

"ويتمنى مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا للكابتن سعد سمير كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، وأن تكون هذه الخطوة امتدادًا لمسيرته الحافلة، وبداية لنجاحات جديدة يواصل من خلالها خدمة كرة القدم المصرية من موقعه الإداري".

وتوج سعد سمير بـ 26 بطولة مع الأهلي خلال مسيرة امتدت 14 عاما.

كما فاز بلقبين لكأس رابطة الأندية بقميص نادي سيراميكا كليوباترا.

ولعب سعد سمير لأندية طلائع الجيش والأهلي والمقاولون العرب والمصري وسيراميكا كليوباترا.

كما شارك مع منتخب الشباب في كأس العالم التي أقيمت في القاهرة 2009.

وخاض سعد سمير 10 مباريات دولية بقميص الفريق الأول لمنتخب مصر.

الدوري المصري سعد سمير سيراميكا كليوباترا
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