خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يعرض منصبا إدارية على سعد سمير

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 13:26

كتب : عمرو نبيل

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - سعد سمير

يرغب سيراميكا كليوباترا في تولي سعد سمير منصبا إدارية بالنادي خلال الفترة المقبلة.

سعد سمير

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا قدم عرضا لسعد سمير لتولي منصب إداري بالفريق بدلا من تجديد العقد.

وانتهى تعاقد سعد سمير مع سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع حاليا لأي فريق بشكل مجاني.

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صاحب الـ 37 عاما خاض 18 مباراة هذا الموسم بقميص سيراميكا في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

وانضم سعد لصفوف سيراميكا في 2023 قادما من الأهلي وخلال36 مباراة سجل هدفين وحقق لقب كأس عاصمة مصر مرتين.

سمير بدأ مسيرته مع الأهلي وأعير للمقاولون العرب والمصري وعاد للأهلي في 2012 ليصبح من أعمدة الفريق الرئيسية حتى 2021.

وقضى سعد موسمين معارا بقميص مودرن سبورت قبل أن ينتقل إلى سيراميكا في النهاية.

وأنهى سيراميكا كليوباترا الموسم بالمركز الرابع ليتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

سعد سمير سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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