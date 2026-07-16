المغرب الفاسي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بنجديدة

الخميس، 16 يوليه 2026 - 11:03

كتب : FilGoal

سفيان بنجديدة

كشف مصدر من نادي المغرب الفاسي حقيقة مفاوضات الأهلي مع المهاجم المغربي سفيان بنجديدة.

وعلم في وقت سابق أن بنجديدة ضمن قائمة مختصرة لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من المغرب الفرسي عبر موقع SNRTnews المغربي: "لا توجد أي مفاوضات رسمية من الأهلي للتعاقد مع سفيان بنجديدة، ولم يتلق النادي أي عرض رسمي لضم اللاعب، الذي يرتبط بعقد معنا حتى نهاية موسم 2030".

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وأضاف "بنجديدة يمتلك شرطا جزائيا مرتفعا، وأي ناد يرغب في ضمه دون التفاوض مع المغرب الفاسي سيكون ملزما بسداد قيمة الشرط الجزائي كاملة".

وأتم "لا نمانع احتراف لاعبينا، خاصة إذا كانت الوجهة إلى أوروبا، لكننا متمسكون بالمشروع الرياضي الحالي، ونسعى للحفاظ على ركائز الفريق، وفي مقدمتهم سفيان بنجديدة".

وتألق بنجديدة بقميص المغرب الفاسي إذ قاده للتتويج بلقب الدوري المغربي، كما نال جائزة هداف البطولة برصيد 20 هدف.

في المقابل اقترب الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الجزائري منصف بقرار لاعب دينامو زغرب الكرواتي.

وكشف موقع jutarnji الكرواتي أن دينامو زغرب توصل لاتفاق يتيح بقاء اللاعب مع الفريق حتى خوض مباراتي الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا أمام ثون السويسري.

وأوضح التقرير أن الصفقة بلغت 3 ملايين يورو كقيمة أساسية، مع إمكانية ارتفاعها إلى 4 ملايين يورو عبر الحوافز.

ويأتي ذلك إلى جانب حصول النادي الكرواتي على 10% من قيمة إعادة البيع مستقبلا.

ويسعى الأهلي لتدعيم هجومه استعدادا للموسم تحت قيادة المغربي حسين عموتة، إذ ضم أقطاي عبد الله وعلي محمود من إنبي.

وبدأ منصف بقرار مسيرته مع نادي وفاق سطيف قبل أن ينتقل إلى نادي إسترا الكرواتي في صيف 2022.

ثم انتقل بقرار إلى نيويورك سيتي الأمريكي في صيف 2023، قبل أن يعود للدوري الكرواتي من بوابة دينامو زغرب الصيف الماضي.

ولعب صاحب الـ 25 عاما 42 مباراة مع دينامو زغرب وسجل 18 هدفا وصنع 7 آخرين في جميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي مثل منتخب الجزائر في 7 مباريات وسجل هدفين.

الأهلي سفيان بن جديدة سفيان بنجديدة
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