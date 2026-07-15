الزمالك يعلن مواصلة الإجراءات القانونية للحصول على مستحقاته من زيزو

أعلن نادي الزمالك مواصلة الإجراءات القانونية لضمان حصوله على مستحقاته المالية من أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق السابق.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة أخطر زيزو والزمالك بحفظ الشكوتين المقدمتين من الطرفين في القضية بينهما. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان النادي

تلقى نادي الزمالك اليوم الأربعاء، خطابا من لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بحفظ الشكوى المقدمة ضد النادي من أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق السابق، والتي كان يطالب خلالها بالحصول على 82 مليون جنيه دون وجه حق.

وجاء قرار حفظ الشكوى لينصف القلعة البيضاء، ويؤكد أن نادي الزمالك تعامل مع هذا الملف وفقا للإطار القانوني، ومن خلال مستندات سليمة تثبت صحة موقفه منذ اليوم الأول، خاصة أن النادي قدم إلى لجنة شؤون اللاعبين جميع الأوراق والمستندات التي تؤكد حصول اللاعب على كامل مستحقاته حتى آخر يوم له مع النادي، بما في ذلك مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر عن موسم 2024-2025

ويؤكد نادي الزمالك، فيما يتعلق بشكواه التي طالب فيها بالحصول على مستحقاته الخاصة بالعوائد الإعلانية وحقوق الظهور التليفزيوني للاعب خلال مدة تعاقده مع النادي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المدنية والجنائية اللازمة لضمان حصوله على مستحقاته المالية الناتجة عن الظهور التليفزيوني والمواد الإعلانية التي قام اللاعب بتصويرها.

ومع صدور قرار لجنة شؤون اللاعبين اليوم، يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بخالص الشكر والتقدير إلى كمال شعيب المستشار القانوني للنادي، وجميع أعضاء مكتبه، وإلى القطاع القانوني بالنادي برئاسة محمد عناني، وسيد مصطفى مدير الإدارة القانونية، وأسامة عبد الله وطارق عبد المنعم، المحاميين على الجهود التي بذلوها في إدارة هذا الملف باحترافية، والتي أسفرت عن صدور القرار لصالح النادي.

يحق أي طرف له الاستئناف على القرار خلال 10 أيام من تاريخ صدوره.

وكان والد زيزو قال لـFilGoal.com: "تم اخطارنا رسميا بحفظ شكوى زيزو ضد الزمالك".

وأضاف "سنتقدم بتظلم أمام لجنة الاستئناف تمهيدا لرفع الشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية في إطار البحث عن حقوق اللاعب".

وأكمل "لا نبحث عن المال ولكن نبحث عن حفظ حقوق زيزو".

وأخطرت لجنة شؤون اللاعبين، الزمالك بحفظ شكوى زيزو لاعب الأهلي ضد القلعة البيضاء.

ويأتي قرار اللجنة بعد دراسة الشكوى والمستندات المقدمة من الطرفين قبل أن تستقر على حفظ شكاوي الطرفين.

وكان زيزو رحل عن الزمالك بعد نهاية تعاقده في صيف 2025 وانضم إلى الأهلي بداية الموسم المنصرم مجانا.

وتقدم زيزو بشكوى إلى اتحاد الكرة للمطالبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك.

كما تقدم الزمالك بشكوى ضد زيزو إلى اتحاد الكرة بسبب انقطاعه عن تدريبات الفريق في آخر فترة له في القلعة البيضاء.

وشارك زيزو مؤخرا مع منتخب مصر في الوصول لدور الـ 16 لكأس العالم 2026.

وشارك زيزو في 4 مباريات مع مصر خلال البطولة.

وشارك زيزو بقميص الأهلي حتى الآن في 32 مباراة خلال موسمه الاول ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 10 آخرين.