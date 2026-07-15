خبر في الجول – حفظ شكوى الزمالك ضد زيزو

أخطر اتحاد الكرة أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي، بحفظ الشكوى المقدمة ضده من نادي الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة أخطر زيزو والزمالك بحفظ الشكوتين المقدمتين من الطرفين في القضية بينهما.

وأن أي طرف يحق له الاستئناف على القرار خلال 10 أيام من تاريخ صدوره.

وكان والد زيزو قال لـFilGoal.com: "تم اخطارنا رسميا بحفظ شكوى زيزو ضد الزمالك".

وأضاف "سنتقدم بتظلم أمام لجنة الاستئناف تمهيدا لرفع الشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية في إطار البحث عن حقوق اللاعب".

وأكمل "لا نبحث عن المال ولكن نبحث عن حفظ حقوق زيزو".

وأخطرت لجنة شؤون اللاعبين، الزمالك بحفظ شكوى زيزو لاعب الأهلي ضد القلعة البيضاء.

ويأتي قرار اللجنة بعد دراسة الشكوى والمستندات المقدمة من الطرفين قبل أن تستقر على حفظ شكاوي الطرفين.

وكان زيزو رحل عن الزمالك بعد نهاية تعاقده في صيف 2025 وانضم إلى الأهلي بداية الموسم المنصرم مجانا.

وتقدم زيزو بشكوى إلى اتحاد الكرة للمطالبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك.

كما تقدم الزمالك بشكوى ضد زيزو إلى اتحاد الكرة بسبب انقطاعه عن تدريبات الفريق في آخر فترة له في القلعة البيضاء.

وشارك زيزو مؤخرا مع منتخب مصر في الوصول لدور الـ 16 لكأس العالم 2026.

وشارك زيزو في 4 مباريات مع مصر خلال البطولة.

وشارك زيزو بقميص الأهلي حتى الآن في 32 مباراة خلال موسمه الاول ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 10 آخرين.