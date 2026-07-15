تقرير: مساعد أليو سيسيه يتولى تدريب منتخب ليبيا

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 15:52

كتب : FilGoal

يوسف دابو

يصل السنغالي يوسف دابو إلى ليبيا يوم الأربعاء لتوقيع عقود تدريبه للمنتخب الليبي خلفا لمواطنه أليو سيسيه، حسبما ذكرت شبكة عين ليبيا.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الليبي لكرة القدم حسم قراره بإسناد القيادة الفنية لدابو، الذي كان يشغل منصب المدرب المساعد ضمن الجهاز الفني السابق بقيادة أليو سيسيه.

في أبريل الماضي، ترك سيسيه منتخب ليبيا رغم أن عقده يمتد حتى عام 2027، بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

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وكشف التقرير أن اختيار دابو لم يكن قرارًا فنيًا فحسب، بل جاء أيضًا نتيجة الظروف المالية التي يمر بها الاتحاد الليبي لكرة القدم، إذ لم تتوفر الميزانية اللازمة للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد رفقة جهازه الفني المتكامل، وهو ما دفع مسؤولي الاتحاد إلى الاعتماد على مدرب يعرف تفاصيل المنتخب ويملك دراية كاملة باللاعبين والمرحلة الحالية.

ويرى الاتحاد الليبي أن دابو يمثل الخيار الأكثر واقعية في الوقت الراهن، خاصة مع ضيق الوقت قبل انطلاق الاستحقاقات الرسمية، حيث سيبدأ مهمته مباشرة بقيادة المنتخب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، المقرر انطلاقها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وترك سيسيه تدريب منتخب ليبيا في أبريل الماضي رغم سريان عقده حتى 2027، وتولى تدريب منتخب أنجولا بعدها بأيام.

ويبدو أن تأخر مستحقاته لعدة أشهر كان أحد أسباب رحيله، وفقا لتقارير ليبية.

وتولى سيسيه مهمة تدريب منتخب ليبيا في مارس 2025 خلفاً لناصر الحضيري.

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