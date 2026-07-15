بي بي سي: أرسنال يجهز عرضه لضم بديل تروسارد

يستعد نادي أرسنال لتسريع مفاوضاته من أجل التعاقد مع الجناح اليوناني كريستوس تزوليس، لاعب كلوب بروج البلجيكي، خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون بديلًا للبلجيكي لياندرو تروسارد.

وكان أرسنال قد توصل إلى اتفاق مع بشكتاش التركي لبيع تروسارد مقابل 17 مليون جنيه إسترليني، كما حصل اللاعب على إذن بالسفر إلى إسطنبول للخضوع للفحص الطبي تمهيدًا لإتمام الصفقة.

وانضم تروسارد إلى أرسنال في يناير 2023، وخلال مشواره مع الفريق سجل 36 هدفًا وصنع 34 آخرين في 174 مباراة، كما ساهم في تتويج "الجانرز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وشارك أساسيًا في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، برز كريستوس تزوليس كأحد أبرز المرشحين لتعويض تروسارد في صفوف أرسنال.

وأشار التقرير إلى أن كلوب بروج ينتظر وصول عرض رسمي من النادي اللندني خلال الأيام المقبلة، في ظل إمكانية إتمام الصفقة مقابل نحو 30 مليون جنيه إسترليني.

ويقدم الدولي اليوناني مستويات مميزة مع الفريق البلجيكي، إذ سجل 43 هدفًا وصنع 45 في 104 مباريات، بينما كان موسم 2025-2026 هو الأفضل في مسيرته بعدما أحرز 22 هدفًا وقدم 29 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

وفي سياق متصل، يواصل أرسنال البحث عن تدعيم خط الوسط، حيث لا يزال المغربي أيوب بوعدي، لاعب ليل الفرنسي، ضمن أبرز أهدافه، رغم مطالبة ناديه بمبلغ يقارب 85 مليون جنيه إسترليني (100 مليون يورو) وسط اهتمام من عدة أندية، أبرزها مانشستر سيتي.

كما يستمر ارتباط أرسنال بالتعاقد مع مورجان روجرز، إلا أن أستون فيلا لا يزال متمسكًا بالإبقاء على لاعبه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.