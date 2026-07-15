حسام عبد المجيد: احترافي ليس "كوبري" إلى الأهلي.. وكنت أبكي عند خسارة ميسي

نفى حسام عبد المجيد نجم الزمالك والمنتخب الوطني رغبته في خوض تجربة الاحتراف تمهيدا للانتقال إلى الأهلي.

وأتم لودوجوريتس البلغاري اتفاقه مع الزمالك على ضم لاعبه حسام عبد المجيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

وقال حسام عبد المجيد عبر إم بي سي مصر: "الاحتراف الخارجي؟ بإذن الله الأمور أصبحت في مراحلها الأخيرة، ونعمل حاليا على إنهاء كل التفاصيل الخاصة باحترافي".

وأضاف "العرض بالفعل من بلغاريا. البعض يقلل من قيمة هذه الخطوة، لكنني أنظر إليها بشكل مختلف. بالنسبة لي هي بداية تفتح أمامي أبوابا أكبر في المستقبل. أبلغ من العمر 25 عاما، وإذا انتظرت أكثر قد لا أحترف أبدا".

وتابع "رحيلي لا يعني أنني أكره الزمالك، بالعكس، أنا ابن النادي منذ الصغر، ومن الصعب علي مغادرته، لكن حلم الاحتراف يراود أي لاعب، وربما تكون البداية مثلما كانت مع محمد صلاح".

وواصل "لم أتمكن من استشارة محمد صلاح بشأن هذه الخطوة، لأنني علمت بتطورات العرض قبل حضوري مباشرة. كنت أتمنى الجلوس معه، لكن كل من قابلني هنأني وأكد لي أنها خطوة جيدة".

وأجاب "كوبري للأهلي؟ الأهلي ناد كبير وأي لاعب يتمنى اللعب له، لكن وضعي مختلف. لو كنت أفكر في الانتقال إليه، لكنت انتظرت انتهاء الأشهر الستة المتبقية في عقدي مع الزمالك ثم رحلت مجانا، لكنني لم أفعل".

وواصل "عندما وصلني عرض الاحتراف هذا الموسم، فضلت أن يحقق الزمالك استفادة مالية من رحيلي، لأن النادي له فضل كبير علي".

وشدد "عقدي مع الزمالك لم يكن الأفضل، رغم أنني قضيت حياتي كلها داخل النادي. لا أفكر في اللعب للأهلي مستقبلا. هدفي هو تشريف الزمالك وفتح الباب أمام لاعبيه للاحتراف، ثم العودة إلى النادي مرة أخرى".

وكشف "أتمنى اللعب يوما ما في برشلونة. أنا من محبي ميسي، وكنت أبكي وأنا صغير عندما كان يخسر، وكنت منبهرا للغاية عندما رأيته في الملعب، لكن في نهاية المباراة شعرت بالقهر بسبب النتيجة".

وواصل "مشاعر الناس تجاه ميسي تغيرت بعد المباراة، لكن للأمانة لم يصدر منه أي تصرف سيئ تجاه منتخب مصر".

وأكمل "حسام حسن مدير فني رائع، ويستطيع في وقت قصير دمج أي لاعب داخل أجواء الفريق، وأفضل مثال على ذلك حمزة عبد الكريم".

وشدد "عمر مرموش لاعب مهم جدا لمنتخب مصر، ووجوده في الملعب يمنح الفريق إضافة كبيرة، فهو يسعى دائما لصناعة الفارق".

وأوضح "قبل تنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة أمام أستراليا، مر شريط الموسم كله أمام عيني، وتذكرت ركلة الجزاء التي أهدرها أمام الأهلي، لكنني كنت مصمما على التسديد، وكنت قد درست تحركات حارس المرمى جيدا".

وتابع "هدف زيكو الملغي أمام الأرجنتين كان رائعا وأبهرني، بداية من انطلاقة هيثم حسن، ثم تمريرة محمد صلاح المميزة".

وأتم "بدأنا نؤمن بقدرتنا على الفوز بعد هدف ياسر إبراهيم أمام الأرجنتين، وبعد تصدي مصطفى شوبير لركلة جزاء ميسي شعرنا أن المباراة أصبحت في متناولنا، لكن قدر الله وما شاء فعل".

وسجل حسام عبد المجيد الركلة الحاسمة التي منحت مصر بطاقة العبور لدور الـ16 بالفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي