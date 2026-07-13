في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس

أتم لودوجوريتس البلغاري اتفاقه مع الزمالك على ضم لاعبه حسام عبد المجيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشارك عبد المجيد مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك اشترط الحصول على مليون و500 ألف يورو تسدد دفعة واحدة فور توقيع العقود إلى جانب 300 ألف إضافيى كحوافز مرتبطة بتتويج الفريق بالدوري أو الكأس وكذلك المشاركة في البطولات الأوروبية.

الاتفاق يتضمن حصول الزمالك على نسة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلا، بالإضافة إلى أحقية النادي في استعادة حسام عبد المجيد حال تلقيه عرضا من أي فريق مصري، مع منحه مهلة 14 يوما لمطابقة العرض المقدم.

حسام عبد المجيد أنهى إجراءات سفره إلى بلغاريا تمهيدا للخضوع للكشف الطبي لإتمام انتقاله رسميا إلى الفريق البلغاري.

وسيشارك فريق لودوجرتس الموسم المقبل في تمهيدي المؤتمر الأوروبي.

وحقق الفريق البلغاري 14 لقب دوري، فيما توج بـ كأس بلغاريا 4 مرات، وأحرز السوبر 9 مرات.

وانضم حسام عبد المجيد للفريق الأول بنادي الزمالك بعد تصعيده من الناشئين صيف 2019 وينتهي عقده مع الزمالك الصيف المقبل.

وخاض حسام عبد المجيد مع الزمالك 171 مباراة مسجلا 15 هدفا وصنع آخر.

وتوج مع الزمالك بثلاث ألقاب للدوري المصري، ولقبين كأس مصر، ولقب سوبر إفريقي، ولقب الكونفدرالية الإفريقية.

وشارك حسام عبد المجيد مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 وشارك في مباراتين دون أن يسجل أو يصنع أهداف.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.