الخسارة الأولى منذ 40 عاما.. إسبانيا الأكثر فوزا على فرنسا ويامال عقدة مبابي

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 00:25

كتب : FilGoal

لامين يامال - إسبانيا

أطاح منتخب إسبانيا بمنافسه فرنسا من الدور نصف النهائي بكأس العالم 2026.

ونجح الماتادور في إقصاء الديوك بعد الفوز بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب دالاس.

سجل هدفي إسبانيا ميكيل أويارزابال في الدقيقة 22 من ضربة جزاء، وبيدرو بورو في الدقيقة 58.

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أويارزابال الهداف

وبات أويارزابال الأكثر تسجيلا لإسبانيا في نسخة واحدة بـ 5 أهداف، بعدما عادل رقمي إيميليو بوتراجينيو في مونديال 1986، وديفيد فيا عام 2010.

كما بات أويارزابال هداف إسبانيا في النسخة الحالية بتسجيل 5 أهداف، يتبعه ميكيل ميرينو، وبيدرو بورو بهدفين لكل لاعب.

النهائي الثاني

ويعد ذلك النهائي الثاني لإسبانيا في التاريخ بكأس العالم.

ولم يسبق لإسبانيا الخسارة في مباراة نصف النهائي.

وتوج الماتادور بلقب كأس العالم 2010، التي أقيمت في جنوب إفريقيا، بعد الفوز أمام هولندا في النهائي بهدف أندريس إنيستا.

وينتظر منتخب إسبانيا، الفائز من الأرجنتين وإنجلترا في نصف النهائي الآخر والمقررة مساء الأربعاء.

يامال عقدة مبابي

كما أكد لامين يامال نجم إسبانيا، تفوقه على كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي.

ونجح يامال في تحقيق الفوز للمرة التاسعة على حساب مبابي، في مواجهتهما مع المنتخبات "إسبانيا أمام فرنسا"، أو الأندية "برشلونة أمام باريس سان جيرمان أو ريال مدريد."

فيما حقق كيليان مبابي الفوز مرتين، الأولى بقميص باريس سان جيرمان والثانية بقميص ريال مدريد.

إسبانيا الأكثر فوزًا

وأكد منتخب إسبانيا تفوقه على فرنسا خلال العشرين عاما الماضية.

التقى المنتخبان منذ عام 2006، 11 مرة.

حقق منتخب إسبانيا الفوز في 8 مواجهات، فيما فازت فرنسا مرتين، وتعادلا مرة وحيدة.

ولم يحقق منتخب فرنسا الفوز أمام إسبانيا منذ 5 سنوات، حين حقق الديوك لقب دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا.

التقى بعدها الفريقان 3 مرات، الأولى في نصف نهائي يورو 2024 وفاز إسبانيا 2-1، والثانية في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية وفازت إسبانيا 5-4، قبل مواجهة اليوم.

ونجح منتخب إسبانيا في التعادل بتاريخ المواجهات أمام فرنسا في مباريات كأس العالم التي جمعتهما.

التقى المنتخبان قبل مواجهة اليوم، مرة وحيدة في دور الـ 16 بكأس العالم 2006، وحقق منتخب فرنسا الفوز 3-1.

ووصلت فرنسا في تلك النسخة إلى النهائي قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

كما أكد منتخب إسبانيا تفوقه بالفوز أمام فرنسا في كافة البطولات طوال العامين الماضيين، في قبل نهائي بطولة يورو، ونهائي الأولمبياد، ونصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، قبل الإطاحة بالديوك في قبل نهائي كأس العالم.

أول خسارة منذ 40 عاما

وخسر منتخب فرنسا مباراة نصف نهائي كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه من إجمالي 8 مباريات.

وتعد تلك المرة الأولى التي يخسر فيها منتخب فرنسا في نصف النهائي، منذ نسخة 1986.

وخسر منتخب فرنسا في نصف النهائي 4 مرات 1958 أمام البرازيل - 1982 أمام ألمانيا - 1986 أمام ألمانيا - 2026 أمام إسبانيا

فيما فاز 4 مباريات في نسخ 1998 أمام كرواتيا - 2006 أمام البرتغال - 2018 أمام بلجيكا - 2022 أمام المغرب

كأس العالم إسبانيا فرنسا كيليان مبابي لامين يامال
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