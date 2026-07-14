كأس العالم - أويارزابال "هداف إسبانيا التاريخي" يهز شباك فرنسا لأول مرة منذ 28 عاما

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 22:39

كتب : FilGoal

ميكيل أويارزابال - إسبانيا أمام فرنسا

سجل ميكيل أويارزابال لاعب إسبانيا، هدف التقدم لمنتخب بلاده في شباك فرنسا، بكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخبا إسبانيا وفرنسا بنصف نهائي كأس العالم، على ملعب دالاس.

وتحصل منتخب إسبانيا على ضربة جزاء نتيجة اصطدام لوكاس دين مدافع فرنسا، بـ لامين يامال جناح إسبانيا.

أخبار متعلقة:
إسبانيا وفرنسا... سؤال لن تستطيع كرة القدم الإجابة عنه كأس العالم – مؤتمر ديشامب: مبابي جاهز لمواجهة إسبانيا كأس العالم - مؤتمر كوناتي: لا نخشى منتخب إسبانيا الاستثنائي.. ولن نقع في فخ الاحتمالات

وسجل أويارزابال ضربة الجزاء بعدما سددها قوية على يسار مايك ماينان حارس فرنسا، ليمنح إسبانيا التقدم في الدقيقة 22.

ورفع أويارزابال أهدافه في كأس العالم، إلى 5 أهداف.

وسبق أن سجل مهاجم إسبانيا هدفين شباك السعودية، بالجولة الثانية لدور المجموعات، وكذلك سجل هدفين في شباك النمسا بدور الـ 32.

وبات أويارزابال الأكثر تسجيلا لإسبانيا في نسخة واحدة، بعدما عادل رقمي إيميليو بوتراجينيو في مونديال 1986، وديفيد فيا عام 2010.

وسجل مهاجم إسبانيا 5 أهداف من إجمالي 12 هدفا سجله منتخب بلاده في كأس العالم.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، في النهائي، أمام الفائز من إنجلترا والأرجنتين في نصف النهائي الآخر.

وسجل بقية أهداف منتخب إسبانيا في كأس العالم، ميكيل ميرينو هدفين، وهدف لكل من لامين يامال، وأليكس باينا، وبيدرو بورو، وفابيان رويز، بالإضافة لهدف عكسي سجله حسان تمبكتي مدافع السعودية بالخطأ في مرماه.

واستقبل منتخب فرنسا هدفا في نصف النهائي لأول مرة منذ نسخة 1998 أمام كرواتيا.

ويخوض منتخب إسبانيا نصف نهائي كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه.

ولم يستقبل الديوك أي هدف في النسخ الثلاثة السابقة، 2006 أمام البرتغال (1-0)، و2018 أمام بلجيكا (1-0)، و2022 أمام المغرب (2-0).

كأس العالم إسبانيا فرنسا ميكيل أويارزابال
نرشح لكم
محمد وهبي: لا يمكن مقارنة لاعبي المغرب بفرنسا كأس العالم - ذا أثليتك: فيفا يخالف القوانين باستراحة نصف ساعة في النهائي بسبب حفل إمام عاشور: الدقائق الأخيرة أمام الأرجنتين كانت قاسية.. ووالدتي أنقذتني من النيران إمام عاشور: صلاح لا يعوض.. وهذا ما حدث في لقطة حسام حسن الشهيرة شوبير يتحدث عن فخر التكريم من الرئيس وضغط أبناء العاملين.. ونصائح الحضري إمام عاشور: شعرت بأنني سأسجل أمام بلجيكا.. ووالدتي كانت تريد التشاجر مع زيكو شوبير: صلاح ووالدي أثرا على عقليتي وخطأ سيراميكا أحبطني.. ونوير الأفضل مصطفى شوبير يتحدث عن جرأة حسام حسن وغضبه بسبب إيران واللحظة الأصعب
أخر الأخبار
محمد وهبي: لا يمكن مقارنة لاعبي المغرب بفرنسا 57 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ذا أثليتك: فيفا يخالف القوانين باستراحة نصف ساعة في النهائي بسبب حفل ساعة | في المونديال
كأس العالم - أويارزابال "هداف إسبانيا التاريخي" يهز شباك فرنسا لأول مرة منذ 28 عاما ساعة | في المونديال
إمام عاشور: الدقائق الأخيرة أمام الأرجنتين كانت قاسية.. ووالدتي أنقذتني من النيران ساعة | في المونديال
إمام عاشور: صلاح لا يعوض.. وهذا ما حدث في لقطة حسام حسن الشهيرة ساعة | في المونديال
شوبير يتحدث عن فخر التكريم من الرئيس وضغط أبناء العاملين.. ونصائح الحضري ساعة | في المونديال
مصدر من الأهلي لـ في الجول: اقتربنا من التوصل لاتفاق مع برشلونة للعب كأس خوان جامبر 2 ساعة | الدوري المصري
إمام عاشور: شعرت بأنني سأسجل أمام بلجيكا.. ووالدتي كانت تريد التشاجر مع زيكو 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 3 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 4 كأس العالم - كولينا يحسم الجدل حول الحالات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين