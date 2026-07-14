كأس العالم - أويارزابال "هداف إسبانيا التاريخي" يهز شباك فرنسا لأول مرة منذ 28 عاما

سجل ميكيل أويارزابال لاعب إسبانيا، هدف التقدم لمنتخب بلاده في شباك فرنسا، بكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخبا إسبانيا وفرنسا بنصف نهائي كأس العالم، على ملعب دالاس.

وتحصل منتخب إسبانيا على ضربة جزاء نتيجة اصطدام لوكاس دين مدافع فرنسا، بـ لامين يامال جناح إسبانيا.

وسجل أويارزابال ضربة الجزاء بعدما سددها قوية على يسار مايك ماينان حارس فرنسا، ليمنح إسبانيا التقدم في الدقيقة 22.

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تنفيذ متقن من أويارزابال في ركلة إسبانيا ضد فرنسا بنصف النهائي 🔥👌#كأس_العالم pic.twitter.com/sK7kwTp8WU — FilGoal (@FilGoal) July 14, 2026

ورفع أويارزابال أهدافه في كأس العالم، إلى 5 أهداف.

وسبق أن سجل مهاجم إسبانيا هدفين شباك السعودية، بالجولة الثانية لدور المجموعات، وكذلك سجل هدفين في شباك النمسا بدور الـ 32.

وبات أويارزابال الأكثر تسجيلا لإسبانيا في نسخة واحدة، بعدما عادل رقمي إيميليو بوتراجينيو في مونديال 1986، وديفيد فيا عام 2010.

وسجل مهاجم إسبانيا 5 أهداف من إجمالي 12 هدفا سجله منتخب بلاده في كأس العالم.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، في النهائي، أمام الفائز من إنجلترا والأرجنتين في نصف النهائي الآخر.

وسجل بقية أهداف منتخب إسبانيا في كأس العالم، ميكيل ميرينو هدفين، وهدف لكل من لامين يامال، وأليكس باينا، وبيدرو بورو، وفابيان رويز، بالإضافة لهدف عكسي سجله حسان تمبكتي مدافع السعودية بالخطأ في مرماه.

واستقبل منتخب فرنسا هدفا في نصف النهائي لأول مرة منذ نسخة 1998 أمام كرواتيا.

ويخوض منتخب إسبانيا نصف نهائي كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه.

ولم يستقبل الديوك أي هدف في النسخ الثلاثة السابقة، 2006 أمام البرتغال (1-0)، و2018 أمام بلجيكا (1-0)، و2022 أمام المغرب (2-0).