تشكيل كأس العالم - يامال يقود هجوم إسبانيا أمام فرنسا في نصف النهائي
الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 20:30
كتب : FilGoal
أعلن لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا، تشكيل فريقه لمواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026.
واحتفظ مدرب إسبانيا بنفس التشكيل الذي خاض مباراة بلجيكا في الدور ربع النهائي بكأس العالم.
ويبدأ منتخب إسبانيا بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أوناي سيمون
الدفاع: بيدرو بورو - باو كوبارسي - إيمريك لابورت - مارك كوكوريا
الوسط: رودري - فابيان رويز - داني أولمو
الهجوم: لامين يامال - أليكس باينا - ميكيل أويارزابال
وتجاوز منتخب إسبانيا منافسه بلجيكا بهدفين لهدف في ربع النهائي، فيما أقصى منتخب فرنسا منافسه المغرب بهدفين نظيفين.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة في النهائي، أمام الفائز من الأرجنتين أمام إنجلترا، المقررة مساء الأربعاء في نصف النهائي الآخر.
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