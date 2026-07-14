الرياضية: الهلال يضم ثالث صفقاته الصيفية

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 18:50

كتب : FilGoal

نواف الحبشي - الحزم

كشفت صحيفة الرياضية، عن صفقة جديدة للهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال توصل لاتفاق مع الحزم، لضم نواف الحبشي، لمدة 3 مواسم.

وأوضحت الرياضية أن الإعلان الرسمي سيتم خلال الساعات القليلة القادمة، بعد توقيع العقود بين الأطراف الثلاثة.

أخبار متعلقة:
الهلال يقرر إعارة جناحه إلى أبها مهاجم الهلال يجتاز الكشف الطبي مع أياكس تقرير: إنزاجي يوافق على رحيل لاعب جديد من الهلال

الحبشي صاحب الـ28 عاما، لعب لصفوف الشباب، والقادسية، والدرعية، والرياض، قبل اللعب لصفوف الحزم.

وبدأ لاعب الهلال الجديد، مسيرته في الفئات السنية لفريق الشباب، قبل الانضمام لصفوف القادسية عام 2019.

انضم بعدها لصفوف الدرعية موسم 2020 - 2021، قبل الانتقال لصفوف الرياض في صفقة انتقال حر.

وانتقل الحبشي لصفوف الحزم في صيف 2023، ليقضي 3 مواسم بصفوف الفريق.

ولعب الحبشي الموسم الماضي 30 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين.

وستكون صفقة الحبشي الثالثة لصفوف الهلال بعد ضم صبري دحال، وعبد الله العنزي.

وخسر الهلال بطولتي الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا الموسم الماضي، فيما توج بلقب كأس السعودية.

الهلال نواف الحبشي
نرشح لكم
تقرير كرواتي: بعد رفض عرضين رسميين.. الأهلي يقترب من إتمام صفقة بقرار الأهلي يعلن رحيل تريزيجيه بعد إنهاء التعاقد معه الهلال يقرر إعارة جناحه إلى أبها بشكتاش يعلن ضم تروسارد خبر في الجول - طلائع الجيش يضم محمود شبانة آس: برشلونة يستعد لرفع عرضه لضم ألفاريز الرياضية: جناح سبورتنج لشبونة يعبر الكشف الطبي مع أهلي جدة كلوب بروج يضم سومر حتى الـ40 من عمره
أخر الأخبار
تقرير كرواتي: بعد رفض عرضين رسميين.. الأهلي يقترب من إتمام صفقة بقرار دقيقة | ميركاتو
الرياضية: الهلال يضم ثالث صفقاته الصيفية 18 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - شوقي غريب مرشح لمنصبين من اتحاد الكرة.. وهذا القرار الأقرب 18 دقيقة | منتخب مصر
في الجول يكشف كواليس رحيل تريزيجيه عن الأهلي 20 دقيقة | الدوري المصري
تقرير مغربي: سلامي يعتذر عن عدم تولي قيادة الزمالك 50 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعلن رحيل تريزيجيه بعد إنهاء التعاقد معه ساعة | الدوري المصري
بخلاف العقوبة التأديبية.. 6 قضايا لدى فيفا تنتظر الحل من الزمالك ساعة | الكرة المصرية
ماركا: قلق في برشلونة بسبب دي يونج.. إصابة في الركبة تهدده بالغياب لـ 4 أشهر ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 3 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 4 كأس العالم - كولينا يحسم الجدل حول الحالات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين