الرياضية: الهلال يضم ثالث صفقاته الصيفية

كشفت صحيفة الرياضية، عن صفقة جديدة للهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال توصل لاتفاق مع الحزم، لضم نواف الحبشي، لمدة 3 مواسم.

وأوضحت الرياضية أن الإعلان الرسمي سيتم خلال الساعات القليلة القادمة، بعد توقيع العقود بين الأطراف الثلاثة.

الحبشي صاحب الـ28 عاما، لعب لصفوف الشباب، والقادسية، والدرعية، والرياض، قبل اللعب لصفوف الحزم.

وبدأ لاعب الهلال الجديد، مسيرته في الفئات السنية لفريق الشباب، قبل الانضمام لصفوف القادسية عام 2019.

انضم بعدها لصفوف الدرعية موسم 2020 - 2021، قبل الانتقال لصفوف الرياض في صفقة انتقال حر.

وانتقل الحبشي لصفوف الحزم في صيف 2023، ليقضي 3 مواسم بصفوف الفريق.

ولعب الحبشي الموسم الماضي 30 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين.

وستكون صفقة الحبشي الثالثة لصفوف الهلال بعد ضم صبري دحال، وعبد الله العنزي.

وخسر الهلال بطولتي الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا الموسم الماضي، فيما توج بلقب كأس السعودية.