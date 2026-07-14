خبر في الجول - شوقي غريب مرشح لمنصبين من اتحاد الكرة.. وهذا القرار الأقرب

دخل شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأسبق دائرة المرشحين لمنصبين من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقرر اتحاد الكرة المصري الاعتماد على الكوادر الوطنية خاصة بعد توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد نجاح تجربة حسام حسن مع المنتخب.

وعلم FilGoal.com أن شوقي غريب مرشح لمنصبي المدير الفني للاتحاد المصري أو مدرب المنتخب الأولمبي.

ويقترب شوقي غريب من منصب المدير الفني للاتحاد عن مدرب المنتخب الأولبمي حتى الآن.

وكان مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري قد صرح في تصريحات تلفزيونية سابقة أن مدرب المنتخب الأولمبي يقترب من أن يكون مدربا وطنيا.

وأجل اتحاد الكرة قراره بشأن مدرب المنتخب الأولمبي لحين انتهاء مشوار مصر في كأس العالم.

ووصلت مصر لدور الـ 16 في كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ قبل توديع البطولة بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسبق وأن عمل شوقي غريب في منصب المدرب المساعد لمنتخب مصر الأول رفقة حسن شحاتة من نوفمبر 2004 وحتى يونيو 2011.

بينما تولى قيادة منتخب مصر لمدة عام من نوفمبر 2023 وحتى 2024.

كما سبق وأن قاد منتخب مصر الأولمبي من 2018 وحتى 2021.

أما على مستوى الأندية فدرب كل من سموحة والإسماعيلي والإنتاج الحربي والمقاولون وغزل المحلة.