في الجول يكشف كواليس رحيل تريزيجيه عن الأهلي

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 18:48

كتب : FilGoal

محمود تريزيجية

رحل محمود حسن "تريزيجيه" بشكل رسمي عن الأهلي بعد موسم واحد قضاه مع الفريق الأحمر.

وأعلن الأهلي رحيل تريزيجيه بعد إنهاء التعاقد معه بالاتفاق بين الطرفين.

وعلم FilGoal.com أن تريزيجيه طلب الرحيل من الأهلي والنادي طلب مبلغ مالي من أجل الموافقة على رحيله.

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وأن تريزيجيه اتفق مع الأهلي على دفع المبلغ المطلوب للنادي ثم إنهاء التعاقد بين الطرفين.

ولعب تريزيجيه مع الأهلي لمدة موسم واحد بعد انضمامه للأحمر قادما من الريان القطري.

ومن المنتظر أن ينضم تريزيجيه لنادي الرياض السعودي في الموسم المقبل.

وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل الجانب السعودي في الساعات القليلة المقبلة.

وشارك تريزيجيه مع منتخب مصر في كأس العالم وسجل هدفا.

ولعب تريزيجيه الموسم الماضي مع الأهلي 32 مباراة، سجل خلالها 18 هدفا وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

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