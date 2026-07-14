تقرير مغربي: سلامي يعتذر عن عدم تولي قيادة الزمالك

اعتذر جمال سلامي مدرب الأدرن السابق عن عدم تولي مهمة المدير الفني لفريق الزمالك.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم رحيل جمال سلامي عن تدريب النشامى بشكل رسمي.

وقاد المدرب المغربي منتخب الأردن في كأس العالم 2026 في أمريكا، والذي ودع خلاله من دور المجموعات.

وكشف موقع le360 المغربي أن جمال سلامي اعتذر لنادي الزمالك عن عدم تولي مهمة المدير الفني بعد دراسة العرض المقدم منهم.

وأشار التقرير إلى أن جمال سلامي تلقى عرضا من مسؤولي الزمالك لقيادة الفريق لكن اعتذر وقرر عدم خوض التجربة في الدوري المصري حاليا.

وكان الزمالك قد فتح باب التفاوض مع المدرب الساب للمنتخب الأردني عقب تعثر مفاوضاته مع البرتغالي ألكسندر سانتوس، الذي فضل الانتقال إلى نادي الكويت الكويتي، ما جعل سلامي أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة المفاوضات.

وقاد سلامي المنتخب الأردني إلى إنجاز تاريخي بالتأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، كما ضمن معه التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027، وهي النجاحات التي دفعت الاتحاد الأردني لكرة القدم إلى منحه الجنسية الأردنية تقديرًا لما قدمه مع المنتخب.

وخسر منتخب الأردن في مبارياته الثلاثة بكأس العالم أمام الأرجنتين والجزائر والنمسا.

وكانت هذه هي المشاركة الأولى لمنتخب الأردن في كأس العالم.

وسبق وقاد جمال سلامي منتخب الأردن للوصول لنهائي كأس العرب 2025 في قطر. قبل الخسارة من المغرب.

وتولى سلامي قيادة الرجاء سابقا وتوج معه بلقب الدوري المغربي كما وصل مع الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.