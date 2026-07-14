الأهلي يعلن رحيل تريزيجيه بعد إنهاء التعاقد معه

أعلن النادي الأهلي رحيل محمود حسن "تريزيجيه" عن صفوف الفريق بشكل رسمي.

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وكشف الأهلي عن إنهاء التعاقد مع تريزيجيه ووجه له الشكر.

ولعب تريزيجيه مع الأهلي لمدة موسم واحد بعد انضمامه للأحمر قادما من الريان القطري.

ومن المنتظر أن ينضم تريزيجيه لنادي الرياض السعودي في الموسم المقبل.

وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل الجانب السعودي في الساعات القليلة المقبلة.

وشارك تريزيجيه مع منتخب مصر في كأس العالم وسجل هدفا.

ولعب تريزيجيه الموسم الماضي مع الأهلي 32 مباراة، سجل خلالها 18 هدفا وقدم تمريرة حاسمة واحدة.