بخلاف العقوبة التأديبية.. 6 قضايا لدى فيفا تنتظر الحل من الزمالك

يسعى نادي الزمالك لحل القضايا المتراكمة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والحصول على الرخصة الإفريقية.

ويشترط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الحصول على الرخصة الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وقلص الزمالك عدد القضايا المطالب بحلها إلى 6 قضايا، بخلاف قضية صلاح الدين مصدق التي تسببت في عقوبة تأديبية غير مشروطة بالسداد.

وتتبقى القضايا التالية:

نادي اتحاد طنجة المغربي (قضيتين)

نادي أولكساندريا الأوكراني (قضيتين)

نادي سانت إيتيان

إبراهيما نداي

العقوبة التأديبية.

وبات الزمالك مطالبا بحل قضية إبراهيما نداي (مليون و800 ألف يورو) + قضيتي نادي أولكساندريا (800 ألف يورو) قبل يوم 25 يوليو للحصول على الرخصة الإفريقية.

كما يتمسك الزمالك بفرصة تعليق عقوبة إيقاف القيد غير المشروط بالسداد (إيقاف القيد التأديبي).

وكان الزمالك قد أنهى خلال الأيام الماضي قضيتي يانيك فيريرا مدرب الفريق السابق وفرجاني ساسي لاعب النادي السابق.

ونجح الزمالك سابقا في إنهاء قضايا الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق السابق، ويوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس السابق للأبيض.

كما نجح في وقت سابق في إنهاء قضايا مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، إلى جانب سداد مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق.

كما نجح الزمالك في تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ، بجانب إنهاء أزمة التونسي أحمد الجفالي، وقضية مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري خلال الموسم الماضي للمرة 15 في تاريخه.