ماركا: قلق في برشلونة بسبب دي يونج.. إصابة في الركبة تهدده بالغياب لـ 4 أشهر

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 17:49

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة - ريال أوفييدو

تلقى نادي برشلونة ضربة قوية مبكرة قبل انطلاق الموسم الجديد، بعد تعرض فرينكي دي يونج لإصابة قوية في الركبة.

وشارك دي يونج في الفحوصات الطبية مع الفريق عقب عودته، رغم حصول لاعبي كأس العالم على راحة إضافية، قبل أن تتكشف الإصابة.

وكشفت صحيفة ماركا أن اللاعب يعاني من إصابة في الركبة، دون تحديد التشخيص النهائي حتى الآن، في انتظار خضوعه لمزيد من الفحوصات.

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وأشار التقرير إلى وجود مخاوف داخل برشلونة من غياب اللاعب لعدة أشهر، مع احتمالية ابتعاده لمدة تصل إلى 4 أشهر.

ولم يصدر النادي أي بيان رسمي حتى الآن بشأن حالة دي يونج، لحين اكتمال الفحوصات الطبية وتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق.

ويعاني دي يونج من سجل إصابات في الفترة الأخيرة، إذ غاب في الموسم الماضي قرابة شهرين بسبب إصابة عضلية في الفخذ.

كما تعرض سابقا لإصابات في الكاحل أبعدته لفترات متقطعة، وصلت في مجموعها إلى نحو 6 أشهر، وغاب خلالها عن 31 مباراة.

وفي حال تأكدت مدة الغياب المتوقعة، قد لا يعود دي يونج للمشاركة قبل شهر نوفمبر، ليغيب عن بداية الموسم مع برشلونة.

ويترقب الجهاز الفني موقف اللاعب النهائي لتحديد خططه خلال الفترة المقبلة في ظل هذه الضربة المبكرة.

برشلونة فرينكي دي يونج
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