فيفا يرفع قضية الفرنسي بيير باهرلي من قضايا الزمالك

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 17:30

كتب : FilGoal

الزمالك

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قضية جديدة من قضايا نادي الزمالك التي تسببت في عقوبات النادي الأبيض.

ويحاول الزمالك حل القضايا والحصول على الرخصة الإفريقية التي للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

كما يتمسك الزمالك بفرصة تعليق عقوبة إيقاف القيد غير المشروط بالسداد (إيقاف القيد التأديبي).

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ورفع فيفا قضية الفرنسي بيير باهرلي مساعد البلجيكي يانيك فيريرا المدرب السابق للفريق من قائمة قضايا الزمالك.

وبرفع قضية بيير باهرلي من قضايا الزمالك يتقلص عدد القضايا المتبقية إلى 7.

وكان الزمالك قد أنهى خلال الأيام الماضي قضيتي يانيك فيريرا مدرب الفريق السابق وفرجاني ساسي لاعب النادي السابق.

ونجح الزمالك سابقا في إنهاء قضايا الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق السابق، ويوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس السابق للأبيض.

كما نجح في وقت سابق في إنهاء قضايا مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، إلى جانب سداد مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق.

كما نجح الزمالك في تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ، بجانب إنهاء أزمة التونسي أحمد الجفالي، وقضية مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري خلال الموسم الماضي للمرة 15 في تاريخه.

الزمالك إيقاف القيد
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