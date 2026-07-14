الهلال يقرر إعارة جناحه إلى أبها

وافقت إدارة نادي الهلال على إعارة عبد الكريم دارسي جناح الفريق إلى أبها لمدة موسم واحد، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأشار التقرير إلى أنَّ إدارة الهلال تهدف إلى منح دارسي فرصة للمشاركة لاعبًا أساسيًّا في نادٍ آخر الموسم الجديد، بعد أن قلت حظوظه بالفريق الأزرق.

ويعد دارسي سابع لاعب هلالي يستعبد قبل انطلاقة الموسم الجديد، بعد أن وقَّع محمد القحطاني مع نادي القادسية، واقتراب البرازيلي ماركوس ليوناردو من التوقيع مع أياكس أمستردام الهولندي، وإبعاد الحارس أحمد أبو راسين وعلي البليهي وعبد الله رديف، وانتهاء عقد الإسباني بابلو ماري.

وانتقل دارسي إلى صفوف الهلال الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد إلى خمسة مواسم، قادمًا من أهلي جدة.

وأوضحت التقارير أن سيموني إنزاجي مدرب الهلال وافق على رحيل عبد الكريم دراسي من الفريق خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذلك لعدم الحاجة لجهوده خلال الموسم القادم.

وانضم دراسي إلى صفوف الهلال في الصيف الماضي، قادما من أهلي جدة، لكن لم يثبت نفسه في صفوف الفريق، إذ شارك في 28 مباراة الموسم المنصرم، معظمها كبديل.