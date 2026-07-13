ألونسو: أريد استمرار إنزو مع تشيلسي

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 21:34

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

أكد الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لتشيلسي، أنه أجرى محادثات مع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، مشددًا على رغبته في استمرار لاعب الوسط ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

ويستعد فيرنانديز للمشاركة مع منتخب الأرجنتين أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، بينما لا تزال التكهنات مستمرة بشأن مستقبله مع تشيلسي، رغم نفي ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

وخلال أول مؤتمر صحفي له مع وسائل الإعلام البريطانية منذ توليه تدريب تشيلسي في مايو الماضي، سُئل ألونسو عن مستقبل فيرنانديز، ليجيب: "لقد تحدثنا بالفعل، لكن كما يمكنكم أن تتفهموا، سيبقى ما دار بيننا أمرًا خاصًا."

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وعند سؤاله عما إذا كان يرغب في بقاء بطل العالم مع الفريق، رد باقتضاب: "نعم."

ويرتبط إنزو فيرنانديز بعقد مع تشيلسي يمتد لستة مواسم أخرى، وهو ما يقلل من فرص رحيله هذا الصيف، خاصة في ظل تمسك النادي بخدماته.

كما زادت فرص استمراره بعد انتقال البرازيلي أندري سانتوس إلى مانشستر يونايتد، ليصبح ألونسو معتمدًا في وسط الملعب على كل من الإكوادوري مويسيس كايسيدو، وإنزو فيرنانديز، والإنجليزي ريس جيمس، والبلجيكي روميو لافيا، والبرتغالي داريو إيسوجو.

ورغم ذلك، فإن الإصابات المتكررة التي تعرض لها جيمس ولافيا وإيسوجو خلال الفترة الأخيرة قد تدفع تشيلسي إلى التعاقد مع لاعب وسط جديد، وهو ما يجعل فكرة التخلي عن فيرنانديز في الوقت الحالي تبدو مستبعدة.

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