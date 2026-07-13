لابورتا يعلن استمرار رافينيا وضم أديمي.. وحقيقة العرض لضم ألفاريز

أعلن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة سعادته بضم كريم أديمي، وكشف استمرار رافينيا بقميص الفريق في الموسم المقبل، وكذلك مفاوضات ضم خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد.

وسافر لابورتا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة مباريات نصف نهائي ونهائي كأس العالم 2026.

جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة للصحفيين في أمريكا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سمعت عن انتقال فيران توريس لباريس سان جيرمان، لكن لا يوجد تأكيد رسمي، هو لاعب في برشلونة".

وأضاف "رافينيا باقي معنا، ليس لدينا رغبة في رحيله عن برشلونة فهو لاعب أساسي، مع انضمام جوردون وأديمي أرى أننا عززنا خط الهجوم، لكن هذا لا يعني رحيل رافينيا فهو لاعب محوري لنا".

وأعلن برشلونة ضم أنتوني جوردون قادما من نيوكاسل الإنجليزي في الصفقة الأولى والوحيدة للفريق حتى الآن، فيما ارتبط اسم الدولي البرازيلي بالانتقال للهلال السعودي.

وأردف "متحمسون لضم أديمي، ولاعب سريع وخطير وتعامل ديكو (المدير الرياضي) مع الأمر بشكل ممتاز وسنعلن الصفقة في الوقت المناسب".

وأعلن بوروسيا دورتموند غياب الجناح الألماني استعدادا لرحيله لخوض تجربة جديدة. (طالع التفاصيل)

وكشف "قدمنا عرضا لضم ألفاريز من أتلتيكو مدريد للتعاقد مع لاعب ينال إعجاب الإدارة الرياضية والمدرب، ولن أكشف قيمته".

وأعلن ألفاريز في وقت سابق طلبه الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد بعدما تلقى عرضين من برشلونة وريال مدريد.

وانضم خوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد صيف 2024 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وينتهي عقده صيف 2030 مع شرط جزائي يصل إلى 500 مليون يورو.

وخاض المهاجم الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد الموسم الحالي 44 مباراة مسجلا 17 هدفا وصنع 9 آخرين.

وشارك مع الروخيبلانكوس منذ انضمامه في 101 مباراة مسجلا 46 هدفا وصنع 17 آخرين.